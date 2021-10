Rodrigo González sarcástico: “Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”

Compartir Facebook

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, volvió a arremeter contra Melissa Paredes, luego de ‘defenderse’ esta mañana en ‘América Hoy’ tras la denuncia de Rodrigo Cuba por abandono de hogar.

Como se sabe, la exparticipante de ‘Reinas del show’ aseveró que sufrió violencia psicológica por parte del ‘Gato’ Cuba, quien le cobraba por los servicios.

Sobre esto, el popular ‘Peluchín’ no tuvo reparos para burlarse de Melissa y dijo. “Resulta que tenían una bombaza, un material revelador: el recibo de la luz. Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”.

Asimismo, el presentador de Willax se refirió a la ausencia de Janet Barboza en la entrevista a Melissa Paredes. “Le dijeron a la Retoquitos chay el 29, no va más y adivinen a quién llevaron. Celebrando el día de las Brujas llevaron a Mariella Zanetti, subrealista”.

“La Ethel no se disfrazó para que no le hagan memes y la abogada de Melissa bien regia, había acabado de ir a la peluquería, ella quería robarse el show. Le ponía unas caras a la Melissa como queriendo que se calle”, agregó.

“Lo que está pasando te lo mereces”

“Una persona que pide privacidad, no hace en el envío que posteó hace un rato, ‘qué rico hacer el amor con otro’… ¿De qué estamos hablando? Cuida a tu familia, tú, cuida tu privacidad, tú guárdate, maneja la discreción. No tengas ese tipo de publicaciones, no dejes ese doble mensaje, no publiques fotos y videos en el minuto de tu hija, no envíes dos comunicados en menos de 72 horas y no salgas a bailar “qué chimba hacer el amor con otro” si no quieres que la prensa de espectáculos se metan en tu vida”, dijo en un primer momento Rodrigo González.

“Le ha aprendido todas las mañanas a la jefa (Gisela), por un lado me persigno, no sé por qué estoy viviendo esto, pero por el otro, está como vamos a dar este contenido porque llevó dos horas que no reboto en ninguna plataforma… Luego cuando no le gusta que le dicen se victimiza, se pone la pestaña, pone una canción triste, pone la cámara en automático y se graba en 3, 2, 1 y empieza a sufrir en cámara para que tú te compadezcas ¡Basta de esta payasada! Y lo que está pasando te lo mereces”, agregó.

