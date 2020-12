Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Poco después de un día de la agresión entre Samahara Lobatón y su pareja Youna, Rodrigo González tuvo una marcada opinión sobre lo sucedido y aseguró que Melissa Klug algo habría visto en el novio de su hija desde un primer momento y por eso el alejamiento.

Tanto Rodrigo como Gigi aprovecharon el espacio televisivo con el que cuentan en ‘Amor y Fuego’ para referirse a la tragedia que sucedió en casa de Samahara y Youna.

“Lamentable para Melissa ¿no? Melissa que está tratando de hacer lo posible por haber retomado la relación con su hija y… por algo será, por algo. Ella algo habrá visto como madre que la respuesta y el tiempo la han llevado a su hija, junto a su pareja, Youna, detenidos en la comisaría”, mencionó.

Mira también: Áncash: sentencian con 30 años de prisión a uno de los más buscados por violación

PELUCHÍN REVELA QUE GISELA TODAVÍA NO RENUEVA

“En el caso de GV Producciones, su acuerdo no está completamente terminado. El canal solo aceptó el programa de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ‘El Gran Show’. Mientras que Gisela quiere que su hija siga torturándonos en ‘América Hoy’. Al no llegar a un acuerdo, la Gisela no ha firmado”, indicó Rodrigo González.

Además, el periodista de espectáculos aclaró que por eso Gisela no ha aparecido en la publicidad para la preventa del canal, ya que aún no extiende el contrato junto a su productora por discrepancias.

“El canal le pidió a Gisela que grabara el video de la preventa, pero ella los dejó en visto (…) La toma final donde se abren las puertas era para Gisela, como si fuera la figura principal del canal y ¿a quién pusieron? ¿Dónde se ha visto, dónde en un video de preventa no salga la figura principal del canal?”, finalizó Rodrigo.

Mira también: Mujer fue atacada con cuchillo y bañada en terokal en plena vía pública