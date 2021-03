Rodrigo González sobre Sofía Franco: “Tiene problemas con el control de su ira”

Compartir Facebook

El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, se pronunció sobre el escándalo que ha vuelto a protagonizar su expareja Sofía Franco y su esposo, Álvaro Paz de la Barra, por violencia familiar.

Al inicio de su programa, el conductor no evitó emitir su opinión, tras despertar con la noticia que la pareja volvió a tener un altercado en su casa. La Policía llegó hasta el lugar y pasaron exámenes de médico legista y toxicológicos.

Según Rodrigo González, en el tiempo que estuvo con Sofía Franco, pudo ser testigo que la exconductora de televisión tiene muchos problemas para controlar su ira. Además, posee un carácter fuerte.

“Sofía es una persona difícil, con carácter difícil. Una cosa es lo que se ve en cámaras, a pesar de la simpatía que le tengo y el cariño que en su momento le tuve por los años y una temporada juntos, pero sí. Es una persona que tiene problemas con el control de su ira, sus emociones”, mencionó el periodista de espectáculos.

Además, los conductores de “Amor y Fuego” recordaron que no es la primera vez que la pareja ha pasado por los mismos problemas. Rodrigo González precisó que, hace unos años, le llegó un video donde se ve una actitud violenta dentro de su hogar.

“Yo he tenido en mis manos un video, donde se ve una situación bastante violenta dentro de la casa de ellos. Se lo envié a ella y le dije: ¿qué es esto? Me respondió: ‘¿cómo tienes ese video? Es un delito’. Lo que yo he visto en esas imágenes se parece a lo que ya vimos en esos años”, finalizó Rodrigo González.

