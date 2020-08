Compartir Facebook

Se encendieron las alarmas. Rodrigo González y Gigi Mitre regresan a la pantalla chica para hacer de las tardes más entretenidas en ‘Amor y fuego’ por Willax Televisión, bajo la producción de Renzo Madrid. En conversación con Diario Karibeña, ‘Peluchín’ reveló lo feliz que se encuentra de regresar después de un año y tuvo fuertes comentarios hacia Karen Schwarz.

-Tu regreso y el de Gigi fue anunciado con bombos y platillos ¿Hay nervios después de haber estado un año fuera de la pantalla?

Estoy feliz por eso, hemos almorzado entreteniéndonos juntos por una década y ese vínculo está intacto. He trabajado mucho para este momento y nunca he dejado de estar cerca del público, este último año fue a través de sus teléfonos en las redes sociales. Vivimos tiempos complicados en donde el entretenimiento es necesario, un privilegio poder tener trabajo haciendo lo que amo y ahora complementándolo por otra plataforma que también amo: la televisión agregó Rodrigo.

-¿’Amor y fuego’ ya tiene fecha y hora de estreno?

La fecha aún no puedo hacerla pública. Apenas pueda se las diré.

-Sin embargo, en Willax no habrá esa presión por el rating…

Soy muy competitivo así que, aunque me hayan dicho que no tenemos presión de rating, siempre haré todo pensando en llegar a la mayor cantidad de gente posible. El canal me ha dado su total respaldo y sabemos que nos espera mucho trabajo, punto a punto, décima a décima. Willax quiere crecer y nosotros lo haremos con ellos.

-Se dice que Karen Schwarz regresaría en el horario que tenías en Latina con ‘Modo espectáculos’. ¿Qué piensas al respecto?

La mosca muerta no me preocupa, vivía copiándonos, pidiéndole al dj que compartíamos en el canal que le ponga hasta nuestros efectos, siempre hemos sido su referente. Televisivamente un plomazo, aburrida, falsa y fingida, siempre en su papel de ‘vístima’ y el público lo nota. En televisión hace mucho que está más muerta que mosca. No le alcanzaría la vida para pagarme de toda la prensa que le generé con mi plataforma a su porquería de programa (Mujeres al mando) junto a la otra de su misma calaña (Cathy Saenz). De América Televisión la sacaron, ¿cuántos programas ha tenido? Ya perdimos la cuenta. En Latina sigue porque le llena los bolsillos a la “mata programas” y ella es la que toma las decisiones, es su chacra y vela por sus propios intereses, pero al canal no le dio nunca números. Ahora no tendremos más censuras, salimos a hablar de todo y de todos. El contrato con Willax nos da absoluta libertad, expresó Rodrigo.

Renzo Madrid, esta armando un gran equipo para el retorno de peluchin y Gigi, con la voz de @Jessica_RojasG 😁😁 #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/hIZHcV2gnx — Huberpflo (@HPurhuaya) August 19, 2020

