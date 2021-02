Rodrigo le pide relajarse a Richard por ampay: “¿Por qué tanto cargo de conciencia?”

Compartir Facebook

El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, le respondió al excongresista Richard Acuña, por haberse molestado con un spot donde mostraban un ampay y mencionaban a Brunella Horna.

En su programa, el periodista indicó que en ningún momento se le mencionó al excongresista como para que mande un pronunciamiento, pues sí tiene la conciencia tranquila no debe sentirse aludido.

“¿No podemos hacer una promo con Brunella? no entendemos por qué tanto cargo de conciencia. En qué momento de esa promo se menciona si quiera el nombre de Richard Acuña. Que no se trague el chicle, que se quede tranquilo. Si tú tienes la conciencia tranquila de que no eres tú, pues no eres tú, en qué momento se te menciona, aunque sea tus iniciales”, mencionó Rodrigo González.

Como se recuerda, el programa “Amor y Fuego” emitió un spot donde se anunciaba que revelarían un ampay. “Abre los ojos Brunella. Adivinen a quién ampayamos con nueva conquista”, se escucha en el video.

Sin embargo, el clip no cayó nada bien a Richard Acuña, ya que emitió un comunicado por especular cosas que no son. “Es una vergüenza que especulen así, quien aparece en ese video es Renzo Costa. Dejen de dañar honras, hogares y de dar a entender cosas que no son”, colocó.

