Rodrigo molesto con Alejandra por defender a Said: “Hay temas que no te competen”

No le perdonó. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” minimizó la publicación que realizó Alejandra Baigorria defendiendo a su pareja, Said Palao, de ser un buen padre, tras las acusaciones de no dedicarle tiempo a su hija.

El conductor de “Amor y Fuego”, fiel a su estilo, le aconsejó a la “gringa de Gamarra” que no se meta en esos problemas, pues ella no tiene nada que opinar, pues no acusaciones que tienen de por medio a una menor.

“Ahorita no pues, no te metas. Yo sé que te mueres de ganas de ser mamá, pero cuando seas mamá y veas que la novia del papá mande un comunicado así vas a decir: ‘oye desubicada qué te metes tú’”, indicó Rodrigo González.

Asimismo, el periodista indicó que Alejandra Baigorria solo conoce a Said Palao los pocos meses que llevan como pareja y, en ese tiempo, todos se pintan como buenos; más adelante, vería a la verdadera persona.

“Tú puedes avalar y todo, que tú lo sepas está bien. En los primeros meses, todos se muestran como un príncipe, luego se van destiñendo. (…) Hay temas sensibles que no te competen de por medio. Cósete, date un punto antes de hablar”, finalizó Rodrigo González.

Como se recuerda, la expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, denunció públicamente al “chico reality” de ser un mal padre, pues muchas veces a quedado para salir con su pequeña y la ha dejado plantada.

