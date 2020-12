Rodrigo González revela que Gisela aún no extiende contrato con América TV para el 2021

Compartir Facebook

Bomba. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” se mandó con otra increíble revelación sobre el futuro de los distintos canales para el próximo año. Esta vez, lanzó información sobre el canal 4.

En su programa, el conductor aclaró que la estrella de América TV, Gisela Valcárcel y su productora, aún no ha cerrado contrato para el 2021, pues los altos mandos del canal no quieren seguir con “América Hoy”, conducido por la hija de la “Señito”.

“En el caso de GV Producciones, su acuerdo no está completamente terminado. El canal solo aceptó el programa de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y ‘El Gran Show’. Mientras que Gisela quiere que su hija siga torturándonos en ‘América Hoy’. Al no llegar a un acuerdo, la Gisela no ha firmado”, indicó Rodrigo González.

Además, el periodista de espectáculos aclaró que por eso Gisela no ha aparecido en la publicidad para la preventa del canal, ya que aún no extiende el contrato junto a su productora por discrepancias.

“El canal le pidió a Gisela que grabara el video de la preventa, pero ella los dejó en visto (…) La toma final donde se abren las puertas era para Gisela, como si fuera la figura principal del canal y ¿a quién pusieron? ¿Dónde se ha visto, dónde en un video de preventa no salga la figura principal del canal?”, finalizó Rodrigo.

