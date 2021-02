Rodrigo revela que una chica de la farándula a punto de casarse estaría embarazada

Compartir Facebook

¿De quién se puede tratar? El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín” reveló que, a diario, tiene recurrente visiones sobre una chica de la farándula peruana, ya que estaría en la dulce espera.

El periodista contó que en la mañana tenía imágenes de una joven que está a punto de casarse también estaría embarazada. Sin embargo, no mencionó de quién se podría de tratar, aunque recalcó que si lo dice es por algo.

“Tengo una cosa que hoy en la mañana me perturbaba. Me venían imágenes de alguien de la farándula ‘lorcha’ que siento yo, por lo que te voy a decir, está embarazada. Un embarazo que estoy viendo, yo cuando tengo la cantidad de esas visiones repetitivas, me animo a hacerlo público”, mencionó Rodrigo González.

Rápidamente, se comenzó a especular el nombre de quién sería la referida por el periodista de espectáculos. La modelo y “chica reality”, Ivana Yturbe es la única que ha anunciado que está cerca de casarse con el futbolista, Beto Da Silva.

Incluso, “la princesa inca” confirmó que el matrimonio con el jugador de Alianza Lima se celebraría el 16 de febrero. Ahora, recientemente, Ivana se mudó a Trujillo, pues el delantero cambió de equipo.

