Rodrigo se burla de Macarena por no votar: “No quería que la vean sin filtros”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La no participación de la “chica reality”, Macarena Vélez, en las elecciones presidenciales del 11 de abril no pasó desapercibida por nadie, ya que había sido elegida como miembro de pesa, pero prefirió irse de viaje.

Sin embargo, el periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, decidió bromear con la ausencia de la “influencer”, pues reveló lo que sería la razón principal por la que no fue a cumplir con su deber cívico.

El comunicador mencionó que tenía idea por qué Macarena Vélez optó por no presentarse a su mesa de votación. “Yo ya sé por qué Macarena Vélez no fue a votar. (…) Porque no querían que la vean sin filtro”, indicó Rodrigo González.

También te puede interesar: Tepha Loza revela que bloqueó a Pancho Rodríguez: “¿Para qué voy a tenerlo?”

Su respuesta generó las risas en todos los presentes en el set de “Amor y Fuego”, incluyendo a la conductora Gigi Mitre, pues, hace poco, compartieron una foto donde la “chica reality” no sale parecida a las fotos que publica en redes sociales.

Se va de viaje

A pesar de no haber cumplido con ser miembro de mesa, la “chica reality” Macarena Vélez optó por hacer oídos sordos a las críticas y prefirió irse de viaje con sus primos, Alejandro y Lorena, a un rumbo desconocido.

También te puede interesar: Katy Jara revela que superó al virus: “Han sido días difíciles y angustiantes”