Rodrigo Tapari se confiesa en ‘Se dice que’ junto a Caroline Tello

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nació de una familia muy humilde, a los 13 años, Rodrigo empezó a trabajar en la albañilería para ayudar a su padre, mientras luchaba por alcanzar su más grande sueño, conquistar con su voz los escenarios más importantes.

La carrera de Rodrigo inició en 2002 gracias a su participación en el programa reality Popstars, transmitido por Telefe. Este hecho lo llevó a ser seleccionado para reemplazar al cantante Ariel Puchetta en la agrupación de música tropical Ráfaga.

En noviembre de 2017, Tapari abandonó la agrupación Ráfaga tras liderarla durante catorce años, motivado por la idea de lanzar su carrera de solista.

Rodrigo presentó a los integrantes de su nueva banda el 31 de diciembre de 2017 en la ciudad de Trujillo, en Perú, donde la popularidad del cantante es muy alta, Allí realizó el lanzamiento de los sencillos «Y para qué sufrir» y «Que ya no me llame». En el primer año de su carrera de solista realizó presentaciones en países como Chile, Perú, Bolivia, Italia, España y Francia, finalizando con una gira por Japón, donde grabó el vídeoclip de la canción «Que ya no me llame».

En las palabras del propio Rodrigo, aseguró que «Tuve graves problemas personales y decidí entregarme en las manos de Dios. Fue un antes y un después (…) dije Señor, acá estoy, si ésta es la solución haz lo que quieras conmigo (…) lo pedí de todo corazón, sentí el abrazo de Dios.

Hoy, Rodrigo Tapari transita su camino como solista, con mucha felicidad junto a su staff y su familia.

Siguiendo con nuestras entrevistas internacionales, ‘Se dice que’ tiene el honor de presentar a la voz que nos deleitó con grandes éxitos, Rodrigo Tapari, en una entrevista exclusiva para Karibeña TV.

Revelará todo sobre su carrera artística, junto a la talentosa Caroline Tello, quien será la encargada de realizar esta entretenida entrevista. Hoy por la señal de Karibeña TV desde las 6:00 pm y también por www.radiokaribena.pe.