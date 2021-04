Rodrigo tilda de doble moral a Ethel y Janet por burlarse de cirugías: “Si lo hago, yo soy misógino”

Compartir Facebook

Fuertes declaraciones. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, tildó de doble moral al programa “América Hoy”, conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza, porque se la pasan burlándose de las cirugías de los artistas.

En su espacio, Rodrigo González criticó a las conductoras por pasarse casi dos horas comparando el antes y después de los famosos de “Chollywood”. Sin embargo, cuando él realiza ese contenido, lo avasallan de malos comentarios porque es misógino.

“Hay un show de dos horas ¿y quién dice algo? A mí me daría risa, pero no sean doble moral. Por qué yo no y ustedes sí. Por qué si yo lo hago soy misógino y si lo hacen ustedes es divertido, es la pregunta que me hago. Si ustedes lo hacen es sentido del humor y si yo lo hago es porque tengo odio”, mencionó Rodrigo González.

Asimismo, el conductor de espectáculos pidió que sean consecuentes con lo que le dicen, ya que el trato es distinto en su contra porque van hasta al juzgado de familia por lo adjetivos que pone.

“Si luchamos por la igualdad, si la ‘retoquitos’ se puede reír de eso, yo también. Y la Ethel lo mismo, y Melissa Paredes, lo mismo, pero cuando es al revés se victimizan, van al juzgado de familia, salen llorando”, finalizó Rodrigo.

