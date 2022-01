Compartir Facebook

Habacilar vuelve a las pantallas de todos los peruanos este lunes 24 de enero y hoy en ‘En boca de todos’, se preguntó quién sería el nuevo conductor del programa que promete volver a entretener a los televidentes.

Como se sabe, Raúl Romero se pronunció hace algunas semanas y descartó su vuelta a la televisión. Más bien, explicó que por el momento prefiere abocarse a su música y banda, por lo que daría sorpresas.

En paralelo, Roger del Águila lanzó un expectante comentario a través de sus historias de Instagram que puso en shock a más de uno. “Confirmado. Roger del Águila será el nuevo conductor de Habacilar 2022, le acompañarán las ex modelos Thalía Estabridis y Traicy Freundt”, se lee en la publicación por el propio artista.

«Si llega en ese formato no todos continuarán», dijo ‘Pato’ sobre el posible regreso de Habacilar

Al parecer al ‘chico reality’ no le habría gustado mucho la idea de cambiar el formato del programa de competencia por el recordado programa que conducía Raúl Romero, ‘Habacilar’.

Desde hace semanas se viene rumoreando el posible regreso del recordado y bastante sintonizado programa Habacilar que en sus tiempos logró posicionarse uno número uno de los programas de entretenimiento juvenil.

Es así que este rumor llegó a oídos de Patricio Parodi y si bien es cierto aun no sabe si continuará en EEG confirmó que no participaría del programa Habacilar en el cao volviera a la pantalla grande.

En el programa ‘Estas en Todas’ el modelo fue consultado sobre sus futuros proyectos y habló Habacilar.

«La verdad no te miento, si puedes ahí hablar con el jefe, no sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año ni que es lo que va a pasar . No sabemos si vuelven cobras o leones, si se mantiene guerreros y combatientes, si se viene otro formato como lo están anunciando», dijo Parodi.

