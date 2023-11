¿Romance a la vista? Macarena Vélez es captada en cena con actor venezolano Alejandro Nones

¡Atención! Les traemos una noticia que está dando que hablar. La siempre sorprendente Macarena Vélez fue vista en un restaurante de Miraflores, y lo mejor es que no estaba sola. ¡El afortunado acompañante resultó ser nada más y nada menos que el apuesto actor venezolano de Netflix, Alejandro Nones! ¿Será que el amor está llamando a la puerta de la querida Maca?

Una cena para dos: Macarena Vélez y Alejandro Nones

Ya sabemos que la vida amorosa de Macarena siempre está llena de sorpresas. Hace poco la pillaron dándose un beso con un chico misterioso. Luego, ella no salió a confirmar que tenía una relación oficial con este chico. Por el contrario, se le ha visto realizando varios viajes al extranjero y compartiéndolo en redes.

Esta vez parece que la historia va en serio. ¡Se la vio disfrutando de una linda cena con Alejandro Nones, el galán de «¿Quién mató a Sara?» y «Teresa»!

Para enterarnos de este chisme de primera, el rey de las redes, Ric La Torre, compartió una foto en Twitter de la pareja cenando en el famoso restaurante ‘Panchita’. Según él, ¡la química entre Maca y Alejandro no pasó desapercibida!

Macarena Vélez y el actor de “¿Quién mató a Sara?” y “Teresa”, Alejandro Nones, fueron captados por mis chismosas el fin de semana en Panchita. Me dicen por ahí que él hasta le habría dado de comer en la boquita a la ex integrante de EEG. Esta dupla jamás me la habría imaginado👇🏼 pic.twitter.com/95SBfiVAGw — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) November 21, 2023

«Macarena Vélez y el actor de «¿Quién mató a Sara?» y «Teresa», Alejandro Nones, fueron captados por mis chismosas el fin de semana en Panchita. Me dicen por ahí que él hasta le habría dado de comer en la boquita a la ex integrante de EEG. Esta dupla jamás me la habría imaginado», soltó Ric.

Pero eso no es todo. Parece que la noche fue más que una simple cena. ¡Había gestos románticos y cariñitos entre los dos tortolitos!

¿Quién es Alejandro Nones y por qué está en Perú?

Y para los que se preguntan quién es Alejandro Nones, les contamos que es un actor venezolano de 40 años, con una larga trayectoria en la actuación. Si viste «Teresa» o la exitosa serie de Netflix «¿Quién mató a Sara?», seguro lo reconoces. Este galán tiene experiencia y parece que ha conquistado el corazón de nuestra querida Macarena.

El artista internacional de 40 años llegó a Perú recientemente para promocionar su nuevo proyecto para streaming, «Pacto de sangre» y, a pesar de su ocupada agenda, se tomó un tiempo este fin de semana para cenar con la exchica reality de «Esto es Guerra», según compartió Ric de la Torre.

Hasta ahora, ni Macarena ni Alejandro han confirmado ni desmentido este nuevo romance, pero una cosa es segura: las redes sociales están que arden con este chisme. ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor en la farándula peruana? ¡Estaremos muy pendientes para traerles más detalles de este inesperado romance!