Romina Gachoy cuenta que seguidor de Onlyfans le quiso regalar un viaje a Qatar

Romina Gachoy conversó largo y extenso con Magaly Medina acerca de su éxito en Onlyfans y además aprovechó para marcar distancia de Xoana González y Fátima Segovia, quienes también hacen contenido en la plataforma para adultos.

La pareja de Jean Paul Santa María reveló que no hace contenido explícito en Onlyfans como las modelos mencionadas.

“Hubo un señor que me ofreció un millón de dólares para viajar y hacer un video así en Europa, con la única condición que nadie me iba a ver, que solo se iba a comercializar allá. Obviamente te mueve el piso porque es demasiado dinero, pero no estoy dispuesta a las consecuencias que eso traería a mi vida”, comenzó diciendo.

La uruguaya también se animó a revelar que un fanático le hizo una jugosa propuesta para ella y Jean Paul Santa María, sin embargo, no aceptó.

“Recientemente un fan me ofreció no solo a mí, sino también para irme con Jean Paul a ver a Perú a Qatar y no lo acepté, pero pasa eso todo el tiempo. Fue un fan que hay dentro de Only que me quiso regalar eso sin compromiso de nada y el pasaje para ver a Perú, pero por ahora Jean Paul no puede viajar, estamos esperando que se resuelva eso”, agregó.

“Mi contenido es como modelo”

La modelo de nacionalidad uruguaya resalta el trabajo que realiza en la plataforma para adultos. “Mi contenido no es explícito, sino como modelo. Desde que abrí mi cuenta, preferí tener un círculo más cerrado de seguidores”, dijo la modelo.

“Si buscas algo masivo, tienes que saber qué genera más ganancias y explosión. Yo lo manejo tranqui y con contenido ‘light’, pero cada una tiene derecho a hacer su vida y con sus curvas lo que quiere”, agregó.

