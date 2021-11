Romina Gachoy marca distancia con Fátima Segovia en Onlyfans: “Mi contenido es como modelo”

Compartir Facebook

La pareja de Jean Paul Santamaría, Romina Gachoy, sale al frente para marcar distancia con sus contendoras en Onlyfans como Xoana González, Leslie Shaw o Fátima Segovia.

La modelo de nacionalidad uruguaya resalta el trabajo que realiza en la plataforma para adultos. “Mi contenido no es explícito, sino como modelo. Desde que abrí mi cuenta, preferí tener un círculo más cerrado de seguidores”, dijo la modelo.

“Si buscas algo masivo, tienes que saber qué genera más ganancias y explosión. Yo lo manejo tranqui y con contenido ‘light’, pero cada una tiene derecho a hacer su vida y con sus curvas lo que quiere”, agregó.

Xoana González asegura que el contenido de la plataforma de Fátima Segovia no pasa nada y que le causa mucha felicidad que los suscriptores se desilusionen con el Onlyfans de la cómica pues así visitarían el de ella.

“No al contrario, yo feliz, porque van ahí, después ven, se desilusionan de que esperaban ver otra cosa, para mí no es competencia, al contrario es publicidad”, aseguró la modelo argentina muy segura de su contenido.

Además se animó a darle un consejo a Fátima: “Es preciosa pero no, no se está jugando demasiado, lo hace muy sexy pero no se está jugando lo que es la plataforma en sí, lo que exige la plataforma para que alguien pague”. “Si van a hacer como que sí como que no, al público lo van a mantener uno o dos meses pero luego el público se va”, finalizó la ex chica reality.

