«Estamos bien así», Romina Gachoy rechaza reconciliación con Jean Paul Santa María

Romina Gachoy decidió finalmente revelar si existe alguna posibilidad de reconciliación con Jean Paul Santa María después de haber estado en terapia los dos para poder mejorar como parejas.

La uruguaya accedió a una entrevista exclusiva con Magaly Medina donde reveló detalles de su actual relación amical con la expareja de Angie Jibaja.

Se sincera

Romina Gachoy se dejó ver en el último programa de Magaly TV la Firme, la modelo confesó como viene siendo la relación de padres que lleva con Jean Paul y hasta reveló si desea o no retomar su matrimonio.

Como se recuerda ambos decidieron separarse porque Romina consideraba que había perdido muchas oportunidades laborales por las limitaciones que le ponía Jean Paul.

La modelo aseveró que si bien es cierto, Jean Paul se ha mostrado mucho más cariñoso y atento a lo largo de estos meses, teme que si decide retomar la relación el vuelva a ser el mismo de antes y el matrimonio nuevamente se vea en riesgo.

«Yo siento que él está haciendo cosas hermosas, me encanta, me hace muy feliz todo lo que estamos viviendo en este momento, pero siento que estamos bien así como estamos. Tengo miedo de decirle: ‘ya vamos con todo, que todo vuelva a ser como antes», dijo la modelo.

Incluso recordó que ya han pasado por una situación similar y cuando se han amistado Jean Paul volvió a cometer los mismos errores por el que se separaron.

«Ya en muchos momentos anteriores de la relación ha pasado eso, donde yo le he dicho cambia esto que no me gusta y él lo cambiaba, pero le duraba una semana, dos semanas o a lo mucho un mes y ahí volvía la monotonía, eso es lo que no quiero», dijo Gachoy.

Además, afirmó que así como están se siente bien ya que pareciera que estuvieran saliendo de nuevo y se puede sentir la preocupación del cantante hacia ella.

¿Qué pasó entre Jean Paul y Romina?

Después de 11 años de relación, la pareja decidió separarse. A través de un comunicado, indicaron que seguirán velando por sus hijos.

El 11 de setiembre Romina Gachoy y Jean Paul Santa María comunicaron que su relación había llegado a su fin. La pareja se encargó de hacerlo público a través de sus cuentas de Instagram.

“Queremos contarles que Jean Paul y yo estamos oficialmente separados y hoy cerramos nuestra historia de amor después de 11 años de novios y 8 años de casados diciéndonos gracias y hasta siempre”, se puede leer en este post.

Desde aquel día la pareja de padres de familia se ha enfocado en fortalecer su relación de pareja, sin embargo, esto llevaría más tiempo de lo que pensaron por las diferencias que ambos tenían.