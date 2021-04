Compartir Facebook

La modelo no se calló nada y se defiende ante las acusaciones de Angie Jibaja y aseguran que sus hijos no quieren ver a su mamá.

Romina lamentó las fuertes declaraciones de “La amiga de todos”, pues denunció a la modelo y a su pareja Jean Paul Santa María por un supuesto chantaje, además aseguró que ellos torturan psicológicamente a sus hijos.

“Ambos van a terminar presos (Jean Paul y Romina), mis hijos se encuentran en peligro, el daño ya está hecho, son cosas delicadas que están siendo tratada por el área legal. Las torturas psicológicas que me hacía a mí y que ahora se las haga a mis hijos es una cosa ufff.. No quiero hablar más del tema, pero tengo pruebas de todo. La denuncia que pondré es muy fuerte, no me dejan ver a mis hijos, pero no por mí ni porque haya hecho algo malo” comentó en el programa de Rodrigo Gonzáles.

Romina se defendió de todo y afirmó que Angie no se encuentra bien psicológicamente y que está inventando cosas que no son, que gracias al Ministerio Público le concedió, que unos días, la patria potestad de ambos pequeños a Santa María.

Además declaró lo siguiente para un diario conocido y desmintió a la modelo:

Romina, ¿estás enterada de lo que dijo Angie?

Es muy terrible lo que ha dicho. Es una pena que siga así de mal, sobre todo porque los chicos, no lo merecen. Ella no está bien y necesita ayudarse a sí misma porque ayuda de los demás le sobra, pero prefiere seguir en ese camino. Me afecta más por los pequeños, no merecen tener que pasar eso con todo lo que hemos venido trabajando para que estén tranquilos.

También aclaró que no les importa perjudicarla y que solo quiere que los deje en paz y se preocupe en recuperarse para que sus hijos puedan verla.

