Romina se defiende de las críticas de Angie: “Siempre que nos ve felices, sale hacer su show”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Salió al frente! La uruguaya se defendió a capa y espada de las críticas de la ‘chica de los tatuajes’ y desmiente lo que dijo en redes sociales.

Romina Gachoy habló sobre los ataques de Angie Jibaja al acusarlos que no les permite ver a sus hijos, por una foto que subió la uruguaya en su cuenta de Instagram donde ella abraza a la hija de la modelo.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

En el programa ‘Amor y Fuego’ se contactaron con Romina para que dé su descargo: “Siempre que ella ve fotos de nosotros, así en familia, momentos digamos felices, juntos, siempre hace lo mismo. Sale hacer todo su show y con su mismo speech, que es eso del juicio de alimentos, siempre dice lo mismo”, aseguró.

Además reafirmó que ella siempre intenta que los niños se comuniquen con su mamá, pero son ellos quienes no quieren verla: “Me llama mi amigo y me dice: “amiga, escúchame, Angie está abajo vino a saludar a Gia” Yo que le digo es amigo habla.. deciles que se alisten y que bajen para verla. Y me dice, pero nada del mundo G.. quiere bajar”, contó.

Reveló que cada vez que salen con Angie, vuelven muy tristes: “El problema que cada vez que se van con su mamá, vuelven mal.. Vuelven tristes.. han vuelto llorando y muchas veces nos han llamado por teléfono para decirnos, por favor, me quiero ir de aquí. No quiero estar acá, me siento mal”, acotó.

“TENGO PRUEBAS”

La guerra continúa y es Angie Jibaja arremetió con pruebas y todo en contra de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María de tener un plan para sus hijos excluyéndola.

Una vez más Angie Jibaja declaró que no la dejan ver a sus hijos Janko y Gia lo que la tiene muy triste y ‘con la manos atadas’ pues según asegura la modelo le han metido ideas a sus hijos en contra de su madre.

“Voy a hablar y con pruebas. No puedo más con el abuso e injusticia. No puedo con tanta maldad hacia nosotros. No puedo seguir callando. Vean lo que nos están haciendo y nadie hace nada. Me tendré que defender con pruebas”, escribió en sus historias de Instagram.

Pues en todo momento responsabilizaba a Romina la esposa de su ex y padre de sus hijos Jean Paul de obligarla a firmar unos papeles para que ella pueda ver a sus hijos.

“Esta es la razón porque no podemos vernos. Romina quería que yo firmara un documento para que yo pierda los derechos de mis niños y para que Jean Paul no les pague la sentencia”, se logra leer en la descripción del pantallazo de la conversación.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio