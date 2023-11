¡Rompe su silencio! Ezio Oliva desmiente rumores de infidelidad a Karen Schwarz

¡La farándula peruana se estremece con la última declaración de Ezio Oliva! El cantante ha decidido poner fin a los rumores que circulaban sobre una posible infidelidad hacia su esposa, la talentosa Karen Schwarz. Aquí te contamos todo lo que Ezio reveló y cómo Karen respondió.

¿Qué dijo Karen Schwarz y qué respondió Ezio Oliva?

En una reciente entrevista para «Día D», Karen Schwarz confesó sus temores sobre una potencial infidelidad en su matrimonio con Ezio Oliva. Entre lágrimas, expresó que, aunque no descarta que pueda suceder, prefiere la sinceridad antes que la traición. «Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día», declaró Karen.

La exconductora de televisión dejó claro que valora la honestidad y el respeto en su relación: «Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta». Karen Schwarz prefiere enfrentar la verdad antes que vivir una mentira.

Ante estos comentarios, Ezio Oliva decidió romper su silencio en una entrevista con un medio local. El cantante aclaró que en ningún momento le fue infiel a Karen y que las lágrimas de su esposa se debieron a la distancia que mantenían debido a sus compromisos laborales.

«A Karen le han preguntado si perdonaría una infidelidad y al responder se puso a llorar porque además yo estaba dos semanas fuera. Nos extrañamos. Yo la extraño. Ella me extraña. Somos una pareja y una familia. Se emociona», explicó Ezio.

El artista también señaló los rumores que generaron en los medios y pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por rumores infundados. «Lo que buscan los medios de comunicación, sobre todo el digital, es el click. Entonces se está especulando que yo le he sido infiel a Karen. Yo les voy aclarar lo que ha pasado», enfatizó Ezio Oliva.

Karen Scharz apoya a Ezio Oliva en redes

Karen Schwarz respaldó las palabras de su esposo a través de sus redes sociales. En un mensaje en Instagram, compartió que su relación se basa en momentos buenos y conversaciones difíciles. Afirmó que han hablado sobre posibles infidelidades y resaltó la importancia de la sinceridad en la pareja.

Con estas declaraciones, Ezio Oliva y Karen Schwarz demuestran que su amor es más fuerte que los chismes y rumores. La pareja enfrenta con valentía las adversidades y mantiene viva la llama del compromiso. ¡El amor prevalece en esta historia!