¡Rompe su silencio! Milett Figueroa expone pruebas de su lesión tras ser eliminada de «Bailando»

Milett Figueroa dejó a todos en shock al confirmar su inesperada salida del programa de baile conducido por su novio Marcelo Tinelli. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, que la veían como una fuerte contendiente para llegar a la final del «Bailando». Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Milett no dudó en contar su versión de los hechos.

Milett Figueroa rompe su silencio

En primer lugar, hace unos días, Milett sufrió un mal momento durante una de las competiciones del show: una descompensación. Pero, antes de recibir el 2024, la parejita de Tinelli se dejó ver en un desfile y hasta compartieron las festividades juntos. Todos pensábamos que las cosas estaban mejorando, pero la realidad era otra.

La misma Milett compartió en su Instagram una serie de historias que revelan el problema detrás de su retiro. Resulta que los rayos x mostraron un desplazamiento de vértebra. Un golpe duro que la hizo decidir alejarse del Bailando para priorizar su salud. En sus historias, agradeció al Doctor Furman: «Gracias Doctor Furman por estar pendiente de mi recuperación con la mejor terapia, mejor cada día».

Pero eso no fue todo. Milett también respondió a los mensajes de apoyo de sus fans con un emocionante agradecimiento: «Gracias por todo su amor». Sus seguidores le enviaron mensajes positivos y le recordaron lo importante que es cuidar de sí misma.

Milett resposteó el mensaje lleno de sinceridad de su club de fans: «Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no planeamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que queremos, en este caso tu lesión hermosa, la cual no es tu culpa. Me imagino lo frustrada y enojada que estás contigo misma, pero en este caso prioriza tu salud que es lo más importante». Una reflexión honesta sobre la difícil decisión que tuvo que tomar.

Tinelli y el doctor Furman hablan de la lesión de Milett

Por su parte, Tinelli también se pronunció sobre la situación, revelando que la lesión de Milett es más seria de lo que inicialmente pensaron: «Me acaba de escribir (Milett) y me dice que tiene un desplazamiento de vértebra y no sabe cómo va a seguir». El presentador destacó la gravedad de la situación y apoyó a su novia en este momento complicado.

El Doctor Furman, encargado de la salud de Milett, explicó los detalles de la lesión y el tratamiento: «Tuvo muchos dolores y ahora está andando mejor con ozonoterapia, le tuvimos que poner un collar cervical». A pesar de su difícil situación, Milett está recibiendo el tratamiento necesario para su recuperación.

Así, Milett Figueroa, más allá de los reflectores y la competición, se enfoca en su bienestar. Sus fans le envían amor y buena energía en este momento, deseándole una pronta recuperación.