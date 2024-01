¡Rompió su silencio! Expareja de influencer mexicana Paola Suárez habló sobre su agresión

¡Polémico! México se encuentra en boca de todos después de que Paola Suárez, amiga de la ganadora de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, y miembro del grupo Las Perdidas, compartiera impactantes imágenes en el hospital. Esto sucedió tras ser violentamente agredida por su novio José de Jesús Castro, quien, tan solo un día antes, le propuso matrimonio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¿También se casa? Así reaccionó Angie Arizaga a la pedida de mano de Alejandra Baigorria

Expareja de Paola Suárez habló de su agresión

Wendy Guevara, la leal amiga de Paolita Suárez, fue la encargada de ofrecer declaraciones acerca de la delicada condición de salud de Paolita y expresó su intención de trasladarla pronto a una clínica privada para someterla a cirugía lo antes posible, abordando las afectaciones en la nariz, ojos y extremidades. Posteriormente, el agresor emitió sus primeras declaraciones sobre el acto de violencia.

Estas son las aclaraciones d ela otra parte x la mamá del ex novio de Paola Suárez, lo unico que el presenta son rasguños, a diferencia de ella, pero recalca que solo fue para defenderse, claramente se ve que parte fue la más afectada pic.twitter.com/MSE2vrv3Fs — Gisela Wendylovers (@Gisela164908) January 12, 2024

Él emitió un video en Twitter que causó indignación al desmentir estar evadiendo a la justicia. Además, anunció que presentará una denuncia para defenderse, a pesar de ser identificado como el principal agresor por la víctima. «Nosotros estábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé, se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y se pegó porque yo con otra cosa no le pegué», dijo en la primera parte de su discurso José de Jesús Castro.

Por si fuera poco, afirmó que él no la lanzó de un balcón y que fue ella misma quien se aventó. «No es cierto porque yo ya estaba fuera y como vivía en una privada vino el guardia y vio cuando se aventó», sostuvo. Por último, manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia debido a las amenazas constantes que recibe en plataformas de redes sociales a raíz de sus acciones. Además, se atrevió a alegar que su propia novia lo amenazó con pagar sumas considerable de dinero para poner fin a la relación.

También te puede interesar leer: ¿También se casa? Así reaccionó Angie Arizaga a la pedida de mano de Alejandra Baigorria

La terrible publicación de la influencer mexicana

En su cuenta de Instagram, Paolita Suárez publicó una imagen que muestra las evidentes marcas de la agresión por parte de quien, un día antes, se había convertido en su prometido, expresando confusión sobre lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paolita Suarez (@paolitasuarez28)

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, se lee en su publicación.

Horas después, la creadora de contenido expresó que agentes del Ministerio Público la visitaron al hospital y finalmente hizo su denuncia.