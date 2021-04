Ronderos azotan a padre de familia acusado de ser infiel

Compartir Facebook

No lo dejaron pasar por alto. Un hombre fue castigado brutalmente por una ronda campesina, debido a que su pareja lo acusó de haberle sido infiel. El curioso hecho ocurrió en Piura.

Una mujer identificada como Esther Martínez Duran tuvo dudas sobre la fidelidad de su esposo por lo que pidió ayuda a los ronderos de su localidad en Tambogrande. Tras comprobar que el hombre estaba sacando los pies del plato, decidieron actuar para que le ofrezca una disculpa a su pareja.

Después de hacer un “juicio”, el padre de familia fue sentenciado a ser castigado con latigazos. En las imágenes compartidas, se observa a Nilton Carreño Pulache (22) tirado en el piso, mientras un rondero se encontraba de pie con una “huaraca” en la mano. Con más de 7 azotes, el hombre se puso de pie.

“Si tu padre no te dio consejos, ahora me toca a mí decírtelos. Esto es para que respetes y otro día no lo hagas. Me da tanta pena que, todavía 22 años, engañes en estas condiciones”, se le escucha decir al hombre cuando azotaba al sujeto.

Sin embargo, los ronderos le pidieron que, una vez consumado el castigo, le pida disculpas a su esposa y la abrace. “Dile ‘perdóname, nunca más lo voy a hacer’. Quiero escucharte”, señala el rondero al padre castigado.

