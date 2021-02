Rosángela descarta relación con Facundo por Paloma: “Considero hay códigos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo y “chica reality”, Rosángela Espinoza, dejó en claro que la relación que tenía con el argentino, Facundo González, solo era amical, pues nunca estaría en un romance con él por tener pasado con una de sus amigas.

En una entrevista, la popular “chica selfie” precisó que el competidor “gaucho” es cariñoso con todas las personas, pero ahora por la pandemia no se puede acercar por la distancia. Sin embargo, aclaró que no pasará nada con Facundo por haber estado con Paloma Fiuza.

También te puede interesar: Yaco Eskenazi tras ‘discusión’ con Mario Hart: “Está hablando mucho”

“No, o sea él es cariñoso, él es así. Ahora que estamos con la pandemia, quiere, pero no, dice: ‘distancia’, distancia’. No, él es así, es amoroso. Facundo es guapísimo. Te voy a ser sincera, no creo que pase eso, porque Paloma Fiuza es una muy buena amiga mía, y yo considero que hay códigos”, mencionó Rosángela Espinoza.

Le ganó a la “Yaha”

En el segundo día de competencia del programa, Esto es Guerra, la producción decidió realizar un duelo extremo de baile entre Rosángela Espinoza y el reciente jale, Yahaira Plasencia. Ante todo pronóstico, “la chica selfie” se impuso a la salsera.

Tras ganar el duelo, “Rous” optó por irse al equipo de los Combatientes, pues ahí fue donde comenzó su carrera dentro de los reality.

También te puede interesar: Dayanita revela estar enamorada de Paco Bazán: “Tú eres mi sueño dorado”