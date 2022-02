Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Fiel a su estilo, la modelo Rosángela Espinoza, habló sobre el spot promocional de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ y sobre el posible ingreso de Jazmín Pinedo como conductora del reality.

Como se sabe, en el video promocional se menciona la posibilidad de traer nuevamente a Rosángela Espinoza; sin embargo, la ‘Chinita’ menciona que ella no puede volver a ser convocada debido a que traicionó al programa luego de ser eliminada de la competencia.

También puedes leer: “Mi primer día de chamba”: Andrés Hurtado recibió regalos en su llegada a TV Azteca

Esto no habría sido del agrado de la popular ‘Chica Selfie’, quien utilizó su cuenta de Instagram para lanzar algunos dardos, recordándole a Jazmín que ella en algún momento se fue de América Televisión para iniciar una nueva etapa en otro canal.

“1. “El burro hablando de orejas” Ya no te acuerdas. 2. Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando?”, se lee en su historia.

Asimismo, ‘Rous’ aseguró que para ella no es difícil volver a entrar al canal (América Tv), sino que no desea volver. “3. No es difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. ¿Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente. 5. Siempre estaré agradecida por la oportunidad”, agregó.

Finalmente la modelo arremetió contra Jazmín Pinedo y le pidió a la producción de ‘Esto es Guerra’ no tomar en cuenta a la ‘Chinita’ para la conducción del programa, pues recuerda que la temporada que estuvo nadie la quería.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Cierro con esto, no pongan a la ‘China’ como conductora. No la quieren”, acotó.