Rosángela Espinoza asegura que Michelle Soifer se cree «Muy importante»

Rosángela Espinoza es la controversial chica reality que siempre tuvo líos en vivo con varios de sus compañeros de set.

Otra vez el mismo programa es plataforma de una de sus tantas discusiones, pero esta vez fue «Michi» quien hizo caso omiso de Rosángela Espinoza

Fue este desplante que generó indignación en «Rous», quien en una entrevista dijo que ella tampoco tiene tiempo para darle atención con Michelle Soifer.

“Yo tampoco la miro. Ella está pendiente de que si la miro, la verdad es que estoy preocupada en otras cosas. Hoy tuve ensayos de ‘Divas’ que sale el día martes, quieren un buen nivel de baile, entonces estoy preocupada por esa parte, necesito más horas de ensayos”, dijo Rosángela Espinoza.

Siguiendo con la entrevista, Rosángela, dijo estar enfocada en sus emprendimientos. Además, que es Michelle, la que piensa que todo el mundo esta pendiente de ella.

“También el programa exige entrenamiento. Mi tienda, mis redes, la universidad. Estoy bien ocupada para estar mirándola y perder tiempo, ¿no? Con mucho cariño a Michelle. Se cree muy importante, piensa que todo el mundo la mira o está pensando en ella y en sus uñas pero no”

SE BURLAN DE MICHELLE SOIFER EN REDES SOCIALES

La aún guerrera Michelle Soifer, ha tenido uno de los cambios de imagen más notables del mundo del espectáculo. Esto gracias a una operación de manga gástrica.

La modelo dijo que muchas veces sufrió cuando en redes sociales la insultaban por su sobrepeso.

“Siempre digo, ‘tengo mucha personalidad, lo que diga la gente me resbala’, pero, en realidad, no es así, dentro de esta coraza hay una persona muy sentimental. Por mi trabajo, yo traté de mantener una sonrisa, de aceptar, de yo misma reírme de la situación para que no me afectara más…”, comentó Michelle Soifer.