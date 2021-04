Rosángela Espinoza con galán misterioso

Compartir Facebook

A casi un año de terminar su relación con su novio Víctor Hugo Cornejo, Rosángela Espinoza aseguró que ahora en cuestiones del amor tomará bien sus decisiones y sin apresurarse antes de tener una nueva relación.

La integrante de ‘EEG’ desde hace unos días está siendo sorprendida por un nuevo galán que le estaría enviándole flores. Sin embargo, ella expresó que aún no descubre quién es el misterioso hombre que la llena de detalles para conquistarla.

“No lo conozco, hasta el día de hoy no lo conozco, no estoy mintiendo… Sí hay detalles (continuos), pero yo quiero estar super tranquila, quiero tomar muy bien las decisiones, ya no apresuradas… Yo estoy relajada, tranquila y vamos a qué pasa. Ya no quiero pensar en que tengo que tener enamorado, no”, dijo Rosángela en ‘América Espectáculos’.

“Me encantan los detalles, no solo material, ojo. Hay detalles importantes que no tienen nada que ver con lo material, por ejemplo un mensajito una llamada o cuando te van a recoger”, agregó Rosángela Espinoza.

