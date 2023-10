Rosángela Espinoza denuncia estafa de examiga: «No dejen entrar a cualquier persona a su casa»

La popular participante de «‘Esto es Guerra», Rosángela Espinoza, recientemente compartió una desagradable experiencia en sus redes sociales. La joven influencer denunció que una examiga la estafó: le pidió dinero y nunca lo devolvió. Y lo que es más sorprendente, esta persona contactó a sus familiares y amigos cercanos para pedirles dinero también.

Se ganó su confianza

La chica reality Rosángela Espinoza contó cómo fue víctima de una estafa. Al parecer, una persona a la que conoció este año ganó rápidamente su confianza debido a su personalidad sociable y agradable.

La situación se volvió más complicada cuando Rosángela se enteró de que esta persona había estado solicitando dinero a su círculo de amigos.

Con la intención de evitar que más personas caigan en esta trampa, Rosángela decidió hacerlo público. Por ello, la influencer publicó un video advirtiendo a sus seguidores y a cualquier persona sobre esta persona, contando su propia experiencia.

«A todos los que están viendo, por favor, no dejen entrar a cualquier persona a sus casas, al círculo de sus amigos. Conózcanla bien, tómense su tiempo. A veces no sabemos con qué intenciones se acercan, y sí me pasó», comentó Rosángela.

Lo que comenzó como una amistad reciente se convirtió en una pesadilla con el dinero. Esta persona se aprovechó de la cercanía con Rosángela para pedir dinero de sus amigos y conocidos, diciendo que eran amigos de toda la vida.

Esta desagradable experiencia llevó a Rosángela a reflexionar sobre la importancia de proteger la privacidad. Además, le recordó que se deber ser precavida al permitir que nuevas personas entren en su vida.

Rosángela denuncia por redes sociales

La situación se complicó aún más cuando Rosángela compartió en redes sociales detalles sobre la persona que la estafó. Ella reveló el nombre de su examiga: Karen del Pilar Ortiz Puican.

La mujer aparentemente se valió de su cercanía con Rosángela para ganarse la confianza de los amigos de la influencer, quienes le prestaron dinero pensando que eran amigos de mucho tiempo. Debido a que aparecía en fotos con ella y se notaba cercana a Rosángela, tomó su nombre para la estafa.

Finalmente, Rosángela cortó todo vínculo con esta persona. Y además, mostró fotos de ella para que otras personas no les pase lo mismo. Advirtió que no se dejen engañar por ella, pues solo conoció unos meses y no años como su examiga mencionaba.

Esta experiencia de Rosángela Espinoza nos recuerda la importancia de ser cautos y conocer bien a las personas antes de confiar plenamente en ellas.

La joven influencer ha dejado una lección valiosa para todos: «No dejen entrar a cualquier persona a sus casas, al círculo de sus amigos. Conózcanla bien, tómense su tiempo».