Rosángela Espinoza tiene mucho que decir ahora que se reincorporó en el reality Esto es Guerra y es que, para ella, solo cuenta con compañeros de trabajo y no tiene ningún amigo ahí.

“Tengo que controlarme. Aquí no me conocen mucho, porque no tengo mucha amistad aquí. De verdad lo digo. Son compañeros, no tengo muchos amigos», mencionó.

«Los quiero muchísimo, los aprecio, pero no son íntimos. Yo soy sincera, me encantaría, pero aquí cada uno hace sus cosas”, enfatizó.

APROVECHÓ VIAJECITO Y SE VACUNÓ CONTRA LA COVID-19

Desborda felicidad. La “exchica reality”, Rosángela Espinoza, reveló a todos sus seguidores que, en su viaje a Miami, logró recibir la vacuna contra la COVID-19 por lo que está mucho más tranquila.

A través de redes sociales, la “chica selfie” confesó que aprovechó su estadía en tierras americanas para inmunizarse contra el coronavirus. Con dos imágenes, la modelo puso en evidencia que ya se encuentra vacunada.

“Protegidas. A seguir cuidándonos”, se lee en una fotografía donde posa con otra mujer. En una siguiente instantánea, se observa el código junto a su nombre que le colocaron, tras ser inyectada con una dosis.

