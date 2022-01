Rosángela Espinoza eliminó todas sus fotos de EEG de sus redes

Compartir Facebook

La popular ‘chica selfie’ al parecer ya cerró bien el ciclo que tuvo en Esto es Guerra ya que recientemente la modelo usó sus redes sociales para dar una noticia a todos sus seguidores.

La influencer ha dado de que hablar estas últimas semanas al recurseaste como animadora de eventos, confeccionista de ropa y ahora de profesora de baile de bachata pues desde que salió de EEG la modelo no ha perdido el tiempo y se sigue ganando los frejoles a como de lugar.

Sin embargo, el día de ayer ‘Rous’ dijo que esta eliminando contenido de sus redes e invitó a participar a sus seguidores de adivinar de que se trataba.

«Limpieza digital«, inició diciendo Rosángela en sus redes y contó un poco de que se trataba esta singular práctica.

«Así como limpias tu casa sacando todo lo que no necesitas y arreglando tus cosas. De esta forma debes hacer lo mismo con tus dispositivos electrónicos y redes sociales», continuaba diciendo Espinoza.

De inmediato un usuario atinó con su respuesta ante la pregunta, «Adivina que fotos borre» de la modelo.

«Tus fotos en EEG», dijo el usuario a lo que Rosángela confirmó de inmediato.

«Si, los lindos recuerdos están guardados en mi corazón, cumplía 5 años en febrero, que rápido pasa el tiempo», dijo la ‘chica selfie’.

Y es que desde que la influencer dejó el programa de competencia al parecer le puso la cruz a la posibilidad de volver y prefiere quedarse con todos los momentos vividos en Esto es Guerra.

Rosángela Espinoza entierra su 2021 con reflexión: “así como existe el bien, existe el mal”

La popular ‘Chica selfie’, ya alejada de las pantallas tras su salida de Esto es guerra, se mantiene siempre activa a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte curiosidades de su día a día.

En esta oportunidad, compartió un video de TikTok, donde muestra un recuento de episodios que le dejó este 2021, como, por ejemplo, su salida de Esto es guerra, y en general de los programas realitys.

«Y eso que falta. En este año me han pasado varias cosas de las cuales me siento muy agradecida porque la gran mayoría ha sido muy positiva para mí. Una de ellas terminar la carrera profesional. Nunca me rendí», escribió en las primeras líneas.