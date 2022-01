Rosángela Espinoza entierra su 2021 con reflexión: “así como existe el bien, existe el mal”

Compartir Facebook

La popular ‘Chica selfie’, ya alejada de las pantallas tras su salida de Esto es guerra, se mantiene siempre activa a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte curiosidades de su día a día.

En esta oportunidad, compartió un video de TikTok, donde muestra un recuento de episodios que le dejó este 2021, como, por ejemplo, su salida de Esto es guerra, y en general de los programas realitys.

«Y eso que falta. En este año me han pasado varias cosas de las cuales me siento muy agradecida porque la gran mayoría ha sido muy positiva para mí. Una de ellas terminar la carrera profesional. Nunca me rendí», escribió en las primeras líneas.

«Además de conocer varios países y personas bellas de corazón. Bueno por las personas que me dieron la espalda es parte de la vida porque no todo es bonito. Así como existe el bien existe el mal solo hay que ser fuertes y seguir para adelante. Agradecida por TODOO», escribió para finalizar.

Rosángela Espinoza sobre abrir una cuenta de Onlyfans: “No me animo”

Rosángela Espinoza se alejó completamente de los ‘realitys’ y ahora está enfocada en otros proyectos laborales. Sin embargo, recientemente les dejó en claro a todos sus seguidores que esos proyectos no incluyen estar en Onlyfans.

La ‘chica selfie’ quiso interactuar con sus seguidores y decidió responder algunas preguntas que ellos le dejaron en su cuenta oficial de Instagram. Uno de sus seguidores le preguntaba si le gustaría incursionar en el mundo de Onlyfans y ella respondió así.

“¿Te atreverías a sacar un Onlyfans?”, preguntó uno de sus seguidores. “No, no me animo, no quiero estar con el niño engreído”, respondió ‘Rous’.

