Rosángela Espinoza estalla de cólera con Tepha Loza: “Esta celosa por el beso con Pancho”

La ‘chica selfie’ se molestó con la ex de Pancho Rodríguez por haberle tirado un fuerte tortazo a pesar de que le dijo que tenga cuidado.

Rosángela Espinoza hizo su descargo en redes sociales tras el programa de ayer en ‘Esto es Guerra’. La ‘chica selfie’ se enfrentó a Tepha Loza en un juego en el que el perdedor recibía un tortazo en la cara.

‘Rous’ fue la perdedora y asegura que se acercó a Tepha para pedirle que tenga cuidado con el reciente piercing que se había hecho en la nariz. Sin embargo, parece que a Tepha no le importó y según Rosángela le tiró fortísimo el tortazo.

“Me molesté muchísimo porque le dije (a Tepha) que tenía un piercing que recién me acabo de hacer. Es muy lamentable que no tengan empatía. (Una vez le tiró el tortazo) me acerqué donde Tepha y le dije ‘¿así vas a jugar?’, allí se mete su hermana a defenderla y le dije ‘¿y tú porqué te metes, es entre ella y yo?’”, explicó ‘Rous’.

Además dijo que todo el roce entre ellas la hizo sentir muy mal, al punto de hacerla derramar algunas lágrimas de la impotencia. “Me puse mal, me puse a llorar porque me molesta que no tenga empatía. Ella puede embarrarme en otro lado, no importa. Pero le estoy diciendo que tenga cuidado por el piercing y no lo cumplió”, dijo la ‘chica selfie’.

“Está celosa por mi beso con Pancho”

‘Rous’ sacó sus conclusiones y formó la teoría de que Tepha la trató así por su beso con Pancho en el ‘reality’. Pero Rosángela asegura que entre ellos no hay nada, solo son amigos y los besos son parte del show.

“Seguro está celosa, se ha puesto así por el beso entre Pancho y yo. Quiero dejar claro que entre Pancho y yo no hay nada, solo hay una bonita amistad. Estoy hoy por hoy soltera, los besos que ven es parte del show y ficción”, comentó ‘Rous’.

