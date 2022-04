Rosángela Espinoza feliz por su año de soltería: “soy una mujer independiente”

Compartir Facebook

La modelo Rosángela Espinoza llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’ y comentó acerca de su vida amorosa.

En dicho espacio televisivo, la chica reality reveló que hace más de un año no tiene algo formal con alguien, pero tampoco se apresura, pues comprende que todo a su debido tiempo llegará.

Al mismo tiempo, la popular ‘Chica selfie’ reveló que no le han faltado pretendientes, sin embargo, esperará a alguien que encaje con su forma de ser. “El mercado no está duro para mí. Sí hay, pero no me convencen”, complementó.

No obstante, Rosángela Espinoza se animó a contar cuáles son las características que le gustan de un hombre. “Sí me gusta que me preparen el desayuno, pero eso me aburre porque soy una mujer independiente. Me gusta que sean caballeros, atentos, románticos y detallistas”, apuntó.

«Congelaré mis óvulos hasta que llegue el indicado»

La popular ‘chica selfie’ reveló que por el momento no desea tener hijos pues hasta el momento no ha llegado el indicado a su vida.

Rosángela Espinoza habló para las cámaras de América Hoy y aclaró un detalle privado de su vida sentimental. Y es que como se sabe la chica reality no tiene una relación formal hace mucho tiempo desde que finalizo con un conocido locutor de radio, es así que la modelo se enfocó en su carrera profesional y se dedicó a sus estudios.

A través de sus redes sociales la popular ‘Rous’ ha dado a conocer su negocio textil que viene sacando adelante, además que abrió una escuela de baile donde enseña a dominar la bachata pues la influencer ganó un concurso de baile que marcó su carrera en la Tv.

A pesar de irle muy bien en el ámbito laboral la modelo no ha tenido mucha suerte en el amor y si bien es cierto desea ser madre planea serlo con la persona indicada. «Voy a congelar mis óvulos hasta que llegue la persona indicada», fueron las palabras de Rosángela entre risas.

