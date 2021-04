Compartir Facebook

“Creo que todos hemos observado el comportamiento de ayer y hasta este momento he esperado una disculpa de su parte, cosa que no llegó. Señorita Rosángela Espinoza, usted el día de hoy queda suspendida del programa de manera indefinida por el mal comportamiento. Le pido que se retire del estudio”,

¿QUÉ DIJO ROSÁNGELA PARA QUE LA SANCIONARAN?

‘Rous’ dejó ver que poco o nada le importa seguir en la competencia porque tiene demasiadas cosas por hacer.

«¡Me voy a mi casa! No estoy en ningún equipo, ¿para que voy a estar atrás perdiendo el tiempo? Dígame si realmente me quiere en el programa, sino yo tengo también otras cosas que hacer… Usted piensa que es lo único que tengo, se equivoca señor Tribunal», arremetió Rosángela.

«Yo no le tengo miedo, por eso estoy estudiando, ya no me falta nada para terminar mi carrera. A mí no me venga a tratar de esa manera… El que ríe último, ríe mejor. El tema no es con mis compañeros, es con usted… No soy títere de nadie. No le conviene sacarme del programa… ¡Que me saque!», retó al poco tiempo.

