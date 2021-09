Rosángela Espinoza fue suspendida de ‘Esto es Guerra’: “Me llamaron y dijeron que no podía estar”

Compartir Facebook

La popular ‘Rous’ sorprendió al anunciar en redes sociales que la suspendieron de ‘Esto es Guerra’, aparentemente sin razón alguna.

Rosángela Espinoza vuelve a dar de qué hablar en redes sociales por revelar que en el programa de los ‘guerreritos’ la suspendieron. ‘Rous’ utilizó su cuenta de Instagram para confesarle a sus seguidores que ella llegó con normalidad a trabajar, pero no la dejaron.

‘Rous’ afirma que recibió una llamada de parte de la producción del programa, y en ese momento le indicaron que estaba suspendida. Ella estaba confundida pues aparentemente no había una razón válida para que hicieran eso, pero utilizó el tiempo para grabar videos de TikTok.

“Estoy aprovechando en hacer TikTok porque estoy suspendida (…) justo cuando empezó el programa me llamaron y dijeron que no podía estar porque estaba suspendida”, comentó ‘Rous’.

Luego explicó que se quedó a grabar videos de TikTok porque quería evitar el tráfico de Lima en hora punta. A pesar de la mala noticia de estar suspendida, ‘Rous’ lo tomó con buena cara y le vio el lado positivo a la situación.

“Prefiero mil veces grabar TikTok que quedarme atrapada en el tráfico, acabo de ver que hay un embotellamiento (…) siempre hay que tener ánimo, actitud positiva. Yo estoy suspendida, ni modo, no se va a caer el mundo”, expresó Rosángela.

Rosángela Espinoza sorprendió a todos al dar su bendición a sus compañeros Luciana Fuster y Patricio Parodi y aseguro que no tiene nada de malo que ellos inicien una relación, pues ambos están solteros.

“Ese beso parece muy real, olvídate, un fuego. Creo que es parte de la actuación, yo creo que Patricio quiere ser actor y lo está haciendo muy bien”, indicó.

Además apoyó que Patricio y Luciana puedan tener un posible romance: “Puede pasar ¿si o no? Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”.

Indicó que Flavia es parte del pasado del ‘Pato’ y que tiene derecho a rehacer su vida: “Flavia ya quedó en el pasado, me imagino, para Patricio, o quién sabe. Mira, a mi siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban yo decía ojalá que vuelva, pero creo que yo que esta vez como que ya.. Yo creo que si tenía la intención de volver Patricio con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana, definitivamente”, aseguró.

