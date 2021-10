Rosángela Espinoza fuera de EEG y su mamá arremete contra ‘reality’: “Gracias a Dios te saliste”

Compartir Facebook

La mamá de ‘Rous’ no se quedó callada después de que su hija fuera eliminada por los votos de sus compañeros del ‘reality’.

Rosángela Espinoza fue eliminada del ‘reality’ el día de ayer, martes 12 de octubre. Ella estuvo en sentencia junto a sus compañeros Patricio Parodi y ‘Chocolatito’. Para mala suerte de ella, sus compañeros respaldaron a los otros dos competidores y ella quedó fuera del programa.

Pero a ‘Rous’ parece no afectarle su salida del ‘reality’ pues en sus redes sociales, se mostró más feliz que nunca. Ella sale sonriente y con una maleta saliendo del estudio de Pachacamac, al parecer feliz porque tendrá más tiempo libre para otras cosas.

“Ahora es mi momento. Ahora me enfocaré más en mis proyectos. El tiempo es muy valioso no lo desperdicies en cosas que no te sumen”, colocó ‘Rous’ acompañando el video.

Y la que tampoco se quedó callada fue la mamá de ‘Rous’ que no dudó en arremeter contra el productor de ‘Esto es Guerra’. Además, le mandó su chiquita a Elías Montalvo, quien se ganó junto a ‘Rous’ el premio de TikTok de 10 mil soles.

“Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron. Ahora que pague Elías la plata del premio que se quedó con los 10 mil soles o se repartió con Peter. No sabe lo tranqui que me siento pero van a tener primicias jaja”, dijo la mamá.

¿Se acabó la amistad?. Después de la eliminación de Rosángela Espinoza del programa de competencia Esto es Guerra la modelo se habría molestado y resentido por la falta de apoyo de quien consideraba un amigo bastante cercano, pues Elías Montalvo no le brindó la mano cuando más lo necesitaba.

El día de ayer Rosángela solo recibió cuatro votos de sus compañeros para permanecer en el reality, sin embargo la influencer dijo sentirse tranquila pues ‘al fin acabo todo esto’.

«Primera vez en mi vida que me siento tan bien, ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera. ¿Llorar? Yo ya lo sentía, ya lo sabía (…) Soy libre, libre soy. Fueron cuatro años y no siempre iba a seguir como guerrera”, reveló.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que cuando llamaron a Elías Montalvo para que decidiera por quien votar para que se quede en el programa se fue por Patricio Parodi lo que generó la incomodidad de ‘Rous’

