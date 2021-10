Rosángela Espinoza le dice adiós a EEG: “Mi etapa de chica reality llegó a su fin”

Compartir Facebook

¡Cerrando ciclos! La ‘chica selfie’ sorprendió a sus seguidores que no va más en el reality y que se dedicará a su carrera profesional.

Rosángela Espinoza aseguró que no volverá a Esto Es Guerra tras su eliminación e indicó que se dedicará a sus estudios.

“Mi gente bonita, solo decirles que mi etapa de ‘chica reality’ llegó a su fin”, escribió ‘Rous’ en su cuenta de Instagram.

“No muchos saben que este año terminé mi carrera profesional. Puedo decir con orgullo que soy licenciada de marketing. Así que seguiré especializándome y de esta manera aportar en mi empresa y futuro”, acotó.

Señaló que se dedicará a ser una influencer de viajes y de ‘healthy lifestyle’ (estilo de vida saludable).

SIEMPRE AGRADECIDA

Aprovechó para dar las gracias al reality por la oportunidad: “Primera vez que me eliminan del programa. Estoy eliminada, no suspendida. Gracias a “esto es guerra” por la linda oportunidad, 2017 a 2021”.

A su vez agradeció a todos sus fans por su apoyo: “La Roucha la bonita, el arma secreta, la Barbie peruana, siempre estará en sus corazones”, finalizó.

MAMÁ DE ´ROUS’ ARREMETE CONTRA EEG

Rosángela Espinoza fue eliminada del ‘reality’ el día de ayer, martes 12 de octubre. Ella estuvo en sentencia junto a sus compañeros Patricio Parodi y ‘Chocolatito’. Para mala suerte de ella, sus compañeros respaldaron a los otros dos competidores y ella quedó fuera del programa.

Pero a ‘Rous’ parece no afectarle su salida del ‘reality’ pues en sus redes sociales, se mostró más feliz que nunca. Ella sale sonriente y con una maleta saliendo del estudio de Pachacamac, al parecer feliz porque tendrá más tiempo libre para otras cosas.

“Ahora es mi momento. Ahora me enfocaré más en mis proyectos. El tiempo es muy valioso no lo desperdicies en cosas que no te sumen”, colocó ‘Rous’ acompañando el video.

Y la que tampoco se quedó callada fue la mamá de ‘Rous’ que no dudó en arremeter contra el productor de ‘Esto es Guerra’. Además, le mandó su chiquita a Elías Montalvo, quien se ganó junto a ‘Rous’ el premio de TikTok de 10 mil soles.

“Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron. Ahora que pague Elías la plata del premio que se quedó con los 10 mil soles o se repartió con Peter. No sabe lo tranqui que me siento pero van a tener primicias jaja”, dijo la mamá.

