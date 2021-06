Compartir Facebook

La ‘Uchulú’ fue la invitada de lujo en ‘Esto es Guerra’ y Rosángela dijo que se percato que la ñañita ha cambiado y la tildó de ‘creída’.

La producción hizo que la ‘Uchulú’ y Rose se enfrenten en una competencia de velocidad. Tenían que correr en un ida y vuelta en cierta parte del set.

La selvática corrió e hizo un tiempo de casi 13 segundo. Es así que Johanna llama a Rosángela y le dice que de esa competencia, dependía su permanencia en el programa.

«Si no superas el tiempo que acaba de hacer la ‘Uchulú’, estás eliminada de la competencia», dijo la conductora del programa.

‘Rose’ hizo un menor tiempo y se convirtió en la ganadora, pero la ‘Uchulú’ no estuvo de acuerdo con el veredicto. Así que presentó un reclamo. Johanna le dijo que corra sin tacones.

La ‘Uchulú’ se alistó y dejó los tacones. Rosángela, por su parte, también estaba lista. Ambas se colocaron en la línea y corrieron al mismo tiempo.

Rosángela perdió contra la ‘Uchulú’, pero afirmó que no le gustaría tener a la tiktoker de competidora en el programa.

A la chica selfie tampoco le gustó nada la actitud de la ‘Uchulú’ en medio de esta competencia. Rosangela le dijo que se ofreció a defenderla y ella se negó.

«No me gustó cuando le dije yo te defiendo. Ella me dijo no, yo puedo defenderme sola. Ya con eso te digo que la ‘Uchulú’ está cambiando. Hay que ser siempre sencillas. Siempre tener los pies puestos sobre la tierra», comentó.

Rose regresó hace poco a la competencia y aseguró que fue su madre la razón para hacerlo. Ella le dijo que extrañaba verla en el aire.

«Una de las cosas que también obviamente me motivó a que regresara, en el sentido de que la vi y me decía ‘hijita, extraño verte en el programa», comentó.

