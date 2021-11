Rosángela Espinoza: “Lo más importante es que no hago daño a nadie”

Compartir Facebook

La exchica reality Rosángela Espinoza viene siendo blanco de críticas tras “engañar” con su ingreso a Telemundo. Solo recordemos lo que dijo Magaly Medina en su última edición, asegurando que la popular ‘Rous’ vende humo.

Después de este momento, Rosángela Espinoza utilizó sus redes sociales para responder cada una de las palabras de la ‘Urraca’ defendiéndose que “¿Cuándo dije que firmé con Telemundo?”.

Usuarios en redes sociales hicieron lo propio con la ‘Chica selfie’ y arremetieron contra ella tildándola de mentirosa y querer generar ‘impacto’ entre sus seguidores. Recordemos también que hace algunos días, desde los ‘Yunaites’, Rosángela Espinoza compartió un polémico mensaje burlándose de los de Esto es guerra. “Yo aquí en Hollywood, y ustedes están en Pachacamac”.

Recientemente, Rosángela Espinoza volvió a dejar un mensaje a través de sus historias de Instagram: “Disfrutando de esta vida única. No me importa el qué dirán. Lo más importantes que no hago daño a nadie. Mi ley”.

“¿Cuándo dije que había firmado contrato?

“Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto (…) La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”, señaló ‘Rous’.

Luego les explicó a todos sus seguidores que lo que dijeron en el comunicado era mentira, porque ella no era amiga de nadie de Telemundo. “Una agencia de publicidad que quiere publicidad gratis en el programa de Magaly dice que mantengo una amistad personal con el productor de la agencia… si solo lo vi ese día, que no mantengo un vínculo laboral ni contractual, ¿cuándo dije que había firmado un contrato con Telemundo?”, expresó.

“Los representantes me dijeron tómate todas las fotos que deseas y también puedes hacer TikToks. Fueron muy amables conmigo. Finalmente, el señor que me llevó a las instalaciones trabaja en una agencia de publicidad, entonces, saco mis conclusiones que tenía todo planeado para hacerme quedar mal y a su vez promocionarse en el programa de Magaly”, añadió.

