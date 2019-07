Rosángela Espinoza pone el parche por Christian Cueva

La chica selfie Rosángela Espinoza habló de los rumores que siguen vinculándola al futbolista Christian Cueva, sobre todo luego de invitar ante los medios al jugador de la Selección Nacional y su familia al circo de ‘Esto es guerra’. Añadió que lo hizo porque no tiene nada que esconder y está con la conciencia tranquila.

“Claro lo mencioné porque así como a él, esperamos a todas las familias del Perú y del mundo en nuestro espectáculo. No fue por nada especial, dejen de especular por favor”, reveló Rous.

La modelo aseguró que jamás tuvo ninguna relación con el popular ‘Aladino’ y pidió que dejen en el olvido la supuesta relación que habrían tenido. Remarcó que en una sola oportunidad, el futbolista la mencionó en redes sociales.

“Ya dije que él me mandó un saludo cuando estaba en sentencia enfrentando a Yahaira Plasencia y obviamente necesitaba votos y él es un personaje mediático fuerte, el me ayudó. Necesitaba su apoyo porque es una persona influyente, pero nada más. Por eso se inventaron muchas historias, ya pasaron tres años y les pido que se olviden del tema, supérenlo ya, dejen me en paz y al señor también”, refirió.

La modelo dijo que se encuentra muy enamorada del empresario arequipeño Víctor Hugo Cornejo y negó que se ponga celoso. “No, es que no hay nada. No tiene por qué ponerse celoso por un video del 2016 en el que salía (Christian) Cueva apoyándome”.