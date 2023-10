¡Casi se va de cara! Rosángela Espinoza protagoniza caída y Micheille Soifer se burla

Rosa Ángela Espinoza vivió un tenso momento el día de ayer sin embargo supo salir del impase.

En el programa de mande quién mande la modelo hizo su entrada triunfal al programa cuando de repente se resbaló provocando las risas en Micheille quien no pudo disimular el momento.

Casi no la cuenta

Rosángela Espinoza fue invitada especial en el programa de ‘Mande quien mande’ conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez.

Sin embargo, cuando hicieron su presentación la chica reality entró al set con aires de diva y bastante segura, sin embargo, no se dio cuenta el escalón que venía y terminó por tropezándose al punto de casi caerse al piso.

El momento obviamente no pasó desapercibido para ninguno en el set por lo que la primera en reírse fue la popular ‘Michi’.

Los conductores aplaudieron el manejo de sus emociones y de continuar caminando como si nada hubiera pasado.

«Lo que pasa es que nadie sabe que tú bajas así las escaleras hija», le dijo la Carlota entre risas.

Por su parte Rosangela aseveró que sintió una mala vibra que tal vez provocó que se diera un resbalón.

«Yo creo que ha sido algo raro que me han mandado una vibra media rara para que me caiga», dijo Rous.

Por su lado, Michelle solo atinó a reírse por el momento que tuvo que lidiar Rosángela su archienemiga.

Finalmente, Rosangela afirmó que tiene la mejor actitud para salir de momentos tensos demostrando que está preparada para cualquier imprevisto.

Enfrentadas

Desde hace unos días en el que Micheille Soifer hizo su llegada al programa de ‘Esto es Guerra’ la cantante no ha dejado tranquila a Rosangela Espinoza por su desempeño en competencia.

Tanto así que en el último programa del reality la artista le reclamó a Rosángela por afirmar que tiene lesiones pero que a pesar de ello se va a conciertos a pasarla de lo lindo.

Es así que ambas nuevamente se vieron enfrentadas en el programa pues Micheille se ha encargado de hacerle la vida de cuadritos a la modelo ya que su enemistad es de hace mucho tiempo atrás.

Anteriormente, ‘Michi’ contó que nunca se ha llevado bien con ‘Rous’ y que prefiere no ser hipócrita con ella por lo que en varias ocasiones se han visto envueltas en polémicas por diferencias que siempre suelen tener.

“Yo creo que es un poco delicado decir las cosas por las cuales yo no pienso hablarle. Rosángela, en muchas oportunidades, me ha insultado y me ha dicho de todo. (…) Yo no he fallado aquí, la que cometió el error fue ella, la que me pidió disculpas fue ella, pero lo volvió a hacer”, agregó Micheille Soifer.

Rosángela Espinoza, por su parte, aseguró que no tiene ningún problema de trabajar junto a Micheiller Soifer, sin embargo, la acusó de ser una persona inmadura y de tomar todo de forma personal.