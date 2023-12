«Primero limpia el lente de tu celular», Rosángela Espinoza recomienda tips para creadores de contenido y usuarios la trolean

Rosángela Espinoza nuevamente se encuentra en el ojo de las críticas luego de hacer público un video donde aconseja a los jóvenes que sean creadores de contenido con unos tips para obtener mejores resultados.

Y es que para algunos usuarios Rosángela no tiene los conocimientos suficientes para brindar recomendaciones sobre creación de contenidos por lo que no dudaron en fulminarla con comentarios en su publicación.

Víctima de burlas

Rosa Ángela Espinoza recientemente publicó un video en sus redes sociales ofreciendo lo mejor de sus consejos para todos aquellos que desean publicar contenido en redes eso sí que la modelo compartió algunos tips para que los influencers logren un mejor producto.

Sin embargo, muchos de ellos no tuvieron piedad con la chica reality y le dijeron de todo es la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosangela Espinoza (@rosangelaeslo)

«Primero aprende a limpiar bien tu lente», «cuando salgas de Esto es guerra recién te tomaremos en serio», «Qué experiencia tienes para brindarnos consejos de marketing», «solo sabes armar vasitos dedícate a eso», «De chica reality se te ve mejor», fueron algunos de los comentarios.

Pese a ello, Rosángela sabía que era bastante probable que recibiera todo tipo de críticas por lo que no dudó en enviar un contundente mensaje.

«La gente que comenta estupideces les agradezco porque me dedican atención (…) Así que destilen todo lo que quieran que yo seguiré facturando y la queso», escribió la modelo.

Mira también: “Ha traído mucha alegría a mi hogar”: Marisol quedó encantada al conocer a su primer nieto [VIDEO]

Y es que como es de costumbre, Rosángela se toma las críticas de manera deportiva y se sigue enfocando en sus proyectos personales y no permite que la opinión de personas que no la conocen la hagan sentir menos.

¿Zumba amenaza con demanda?

En la más reciente edición del programa «Hablemos de belleza», el exhico reality Zumba estuvo presente y brindó más detalles acerca del supuesto romance que tuvo con Rosángela Espinoza.

Recordemos que ambos fueron parte del programa reality ‘Combate’ hace varios años. En ese contexto, cuando la modelo ingresó a dicho programa se habría «colgado» de Zumba, según sostuvo el bailarín. Incluso, ella mostró un interés romántico y él le correspondió.

“Esto quiero aclararlo, pero he aclarado 90 mil veces. Cuando yo estaba en el programa ella ingresó y dijo que yo le gustaba y fue sorpresa. Que me parece un chico guapo, inteligente, musculoso, emprendedor y todo eso. Bacán, le gustará mis labios carnosos, chapamos, la invité a cenar. Yo me atreví”, señaló el popular Zumba.

De igual forma, a modo de broma, Zumba contó que le pidió a Rosángela Espinoza un porcentaje de sus ganancias producto de este «aprovechamiento» para facturar creando un romance. El exchico reality no dudó en reclamarle esto a la modelo en una ocasión.

Mira también: “Encontré mi felicidad”: Edson Dávila, “Giselo”, se confiesa más enamorado que nunca de su manager

Cabe resaltar que estos coqueteos entre ambos durante el extinto programa «Combate» habrían ocasionado que la modelo obtenga más popularidad en los medios.