La ‘chica selfie’ compartió en redes sociales un mensaje que dejaría entrever que volvería a su antiguo canal, América Televisión.

Luego de la intempestiva salida de Rosángela Espinoza de ‘Esto es Guerra’, la ‘chica selfie’ quedó muy molesta y dijo que no regresaría más al programa. Pero es no fue todo, sino que ‘Rous’ luego anunció que la habían vetado del canal 4, por lo que no tenía intenciones de volver a pisar los estudios de Pachacamac.

Sin embargo, sorprendió en redes sociales al anunciar que tiene una propuesta para regresar a un canal. ‘Rous’ no dio el nombre exacto del canal ni del programa al que irá, pero sí mencionó que era un programa de baile, por lo que se presumiría, se trataría de ‘El artista del año’.

“Regresaré a bailar para un reto, en el canal…”, fueron las únicas palabras de Rosángela Espinoza. Además compartió unas imágenes de su antigua participación el ‘reality’ de concurso de Gisela Valcárcel.

‘Rous’ se había mostrado muy feliz alejada de la televisión y con muchos proyectos personales, pero ahora sorprendió con estas revelaciones. La ‘chica selfie’ no ha confirmado ni negado nada a pesar de los rumores, pero al parecer regresaría a la televisión.

La modelo Rosángela Espinoza salió al frente a revelar con evidente tristeza que no puede aparecer en ningún programa de América Televisión porque la vetaron de canal 4. Dicha confesión la hizo a través de un live en Instagram.

Como se sabe, tras la salida de Rosángela Espinoza del programa de Pachacamac, la popular ‘Chica selfie’ no dudó en cargar contra la producción e incluso mandó unas chiquitas que no le habrían gustado a Peter Fajardo, productor de Esto es guerra. “Yo estoy en Hollywood y ellos están en Pachacamac.

En esa línea, la modelo afirmó que el permiso de entrar al canal 4 le fue negado. “La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas”, dijo Rosángela Espinoza. “(…) me entero que estoy vetada ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, agregó.

“Pero ya no me voy a callar, ya con lo que he visto no me importa regresar a Perú, de verdad ah, de verdad, que me digan que ‘no te pelees, que los contactos, que algún día’”, continuó.

