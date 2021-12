Rosángela Espinoza responde ante críticas por show infantil: “A palabras necias oídos sordos”

Compartir Facebook

Rosángela Espinoza decidió incursionar en los shows infantil en estas épocas navideñas; sin embargo, le caído una ola de críticas de parte de no solo gente de a pie, sino también de conocedores como Yola Polastri, una emblemática de los shows infantiles.

La popular ‘Chica selfie’ no se quedó atrás y decidió responder a todos sus detractores vía TikTok y recogió imágenes de su show navideño.

“Yo sé que siempre criticarán todo lo que hago. Hay una frase para esto: ‘A palabras necias oídos sordos’, yo sigo adelante y no me detengo a pesar de todas las piedras que me caen. Lo más importante es que no hago daño a nadie, me conformo con ver a mis peques felices disfrutando de mi show navideño”, escribió la chica selfie.

Vale recordar que, Magaly Medina presentó un informe en el que muestra parte del show que Rosángela Espinoza realizó para la municipalidad de Ventanilla. Según indicó su informe, la popular ‘Rous’ cobraría 5 mil soles por la animación del evento.

La modelo Rosángela Espinoza fue abordada por reporteros de ‘Amor y Fuego’ y se refirió al acercamiento de Pancho Rodríguez y Yahaira Plasencia luego de que estos sean captados muy cariñosos en el malecón de Miraflores.

Cabe decir que en más de una ocasión, la salsera ha mandado a la ‘friendzone’ al chileno combatiente; sin embargo, poco parece importarle al ‘Pitbull’ pues él alega que lo que vive con Yahaira es algo “mágico”.

Según se observó en el avance de ‘Amor y Fuego’, Rosángela Espinoza, fiel a su estilo, se mostró pícara con Pancho ¿Habrá querido molestar a Yahaira? “El amor es una magia ¿no? Ya voy a conversar con Panchito que tiene un detalle mío que, hasta ahora…”, dijo entre risas.

De otro lado, la popular ‘Chica selfie’ dijo estar enamorada de un coreano. “Dejé un coreano en Las Vegas. Me gusta cómo se visten, cómo tratan… me voy a Corea, muy pronto”, agregó la exchica reality.

