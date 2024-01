«Yo me valgo por mi talento», Rosángela Espinoza revela porqué es una mujer exitosa

Rosángela Espinoza viene disfrutando sus días en el cusco donde ha podido conocer a los animales característicos de la localidad y de seguidores que han resaltado en ella sus virtudes.

Es así que la modelo publicó un pequeño reel sobre el cariño que viene recibiendo en Ollantaytambo y destacó que ha llegado hasta donde está debido a su entrega y dedicación diaria.

Orgullosa de si misma

Rosángela Espinoza está pasando unas vacaciones inolvidables ya que hace algunas semanas atrás disfrutó de los bellos paisajes que le ofreció Dubái para luego pasar su últimos días en compañía de su familia en España.

Sin embargo, ahí no terminó su travesía ya que el día de ayer llegó al Cusco donde viene disfrutando de las maravillas que le ofrece la ciudad imperial.

Es así que la influencer se encontró con diversas personas que la reconocieron y una de ellas destacó que consideran a Rosángela una mujer bastante alegre y persistente en sus objetivos y en lo que quiere cumplir en la vida.

«Porque soy directa y sin pelos en la lengua Es verdad yo no ando pasando franela a nadie yo me valgo por mi talento, habilidades y por la persona que soy», dijo inicialmente la popular chica selfie en un video donde se le ve conversando con una señora que se declaró fan de la modelo.

«Seguiré escalando porque me esfuerzo cada día y atraigo lo que siento», finalizó la modelo.

La respaldan

Diversos usuarios coincidieron con Rosángela quienes destacaron su humildad al habérsela encontrado en algún lugar público.

«Cuando trabajaba en un restaurante fue Rosánegal fue a comer y ella era súper amable saludando», «Siempre eres humilde y esa mirada tan bonita que tienes», «Siempre preciosa y humilde», «Yo la vi en el aeropuerto y me dio roche pedirle foto así que la saludé de lejos y ella me saludó a mí y a toda mi familia», fueron algunos de los comentarios de usuarios a favor de la influencer.

Rosángela siempre se ha destacado por tener un enorme corazón no solamente con las personas que siguen de cerca su trayectoria sino también porque en sus redes ha registrado cómo ayuda también a los animales en estado de abandono.

Es por ello que la influencer asegura que su éxito es gracias a su personalidad y a su perseverancia constante que la caracteriza.

Le hacen grave denuncia

Una denuncia fue presentada por una mujer que afirmó que la mascota de Rosángela Espinoza la atacó y mordió en el tobillo. El hecho sucedió en el distrito de La Victoria.

La vecina identificada como Ariana Llanos relató que después de sufrir cuatro heridas causadas por el perro, una residente del lugar le informó que el animal pertenecía a ni más ni menos que Rosángela Espinoza.

“Al momento que yo cargaba mi mascota ha venido otro perro a atacarlo, pero como lo cargué, me agarró a mí el talón. Yo no sabía de quién era el perro porque estaba suelto y me indicaron que era de Rosángela Espinoza”, expresó la vecina.

“Una vecina me dijo que era su mascota, que la tienen siempre en la calle. Siempre la tienen suelta, a pesar de que sabe que muerde. Yo he querido separar al perro, otra persona me ayudó, pero ha vuelto a agarrarme el talón, cuatro heridas me ha hecho (…) Esta persona se acercó a su puerta para reclamarle, pero ella no estaba, salió su cuñada, ella me dijo que no se iba a hacer responsable porque no es su mascota”, acotó.