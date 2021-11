Rosángela Espinoza revela que la vetaron de canal 4: “No me importa regresar”

Compartir Facebook

La modelo Rosángela Espinoza salió al frente a revelar con evidente tristeza que no puede aparecer en ningún programa de América Televisión porque la vetaron de canal 4. Dicha confesión la hizo a través de un live en Instagram.

Como se sabe, tras la salida de Rosángela Espinoza del programa de Pachacamac, la popular ‘Chica selfie’ no dudó en cargar contra la producción e incluso mandó unas chiquitas que no le habrían gustado a Peter Fajardo, productor de Esto es guerra. “Yo estoy en Hollywood y ellos están en Pachacamac.

En esa línea, la modelo afirmó que el permiso de entrar al canal 4 le fue negado. “La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas”, dijo Rosángela Espinoza. “(…) me entero que estoy vetada ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, agregó.

“Pero ya no me voy a callar, ya con lo que he visto no me importa regresar a Perú, de verdad ah, de verdad, que me digan que ‘no te pelees, que los contactos, que algún día’”, continuó.

Rosángela se defiende tras comunicado de Telemundo: “¿Cuándo dije que había firmado contrato?



Rosángela Espinoza desató toda una polémica al compartir fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en las instalaciones de la cadena de televisión Telemundo. Sin embargo, la empresa de publicidad que trabaja con Telemundo se pronunció para asegurar que no conocen a ninguna Rosángela Espinoza y que no trabajarán con ella.

La popular ‘Rous’ no se iba a quedar callada y salió a defenderse con todo ante las críticas. “Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto (…) La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”, señaló ‘Rous’.

Luego les explicó a todos sus seguidores que lo que dijeron en el comunicado era mentira, porque ella no era amiga de nadie de Telemundo. “Una agencia de publicidad que quiere publicidad gratis en el programa de Magaly dice que mantengo una amistad personal con el productor de la agencia… si solo lo vi ese día, que no mantengo un vínculo laboral ni contractual, ¿cuándo dije que había firmado un contrato con Telemundo?”, expresó.

