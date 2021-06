Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rosángela Espinoza está a puertas de terminar su carrera y rompió en llanto al recordar todo el esfuerzo que le ha tomado llegar hasta allí.

La popular ‘Rous’ siempre se ha mostrado orgullosa de estar estudiando en una carrera universitaria. Ella se ha encargado de que todo el mundo se entere de que estudia y trabaja al mismo tiempo.

Esta práctica no es nada sencilla para nadie, de acuerdo a Rosángela a ella le ha costado bastante porque sus compañeros no la comprenden. No obstante ha logrado seguir y ya está por culminar su último curso.

“No es fácil, pero no es imposible obviamente. Todo esfuerzo tiene su recompensa y es el último curso que me falta. Sí, tengo complicaciones por parte de mi grupo que a veces no entienden todo el esfuerzo que yo hago aquí”, dijo la integrante de Esto es Guerra..

Lea también: Paula Manzanal sobre su ‘embarazo’: “Le hicimos una broma a Bruno”

Agregó también que algunos profesores sí la entienden, pero no todos y por eso ha tenido que hasta rogar para poder dar un examen. Al recordar todos esos momentos díficiles, ‘Rous’ no pudo evitar derramar algunas lágrimas por todo el esfuerzo que le costó.

“No sabes todo lo que he pasado, he rogado a los profesores para que me dejen entrara clase. He tenido que dar otras prácticas para poder rendir exámenes. No ha sido fácil”, dijo la combatiente entre lágrimas.

Además afirmó que el gran consejo que le daba a sus seguidores, era nunca dejar de esforzarse. “Cuando uno quiere lo logra. Siempre le voy a decir a mis seguidores que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hay que seguir para adelante”, dijo la popular ‘Barbie’ de ‘Esto es Guerra’.

Tendrá una gran celebración

‘Rous’ todavía no tiene planes confirmados, lo que sí sabe, es que definitivamente va a celebrar su graduación. Ella afirmó que ese día, va a tener a su lado a todas las personas que la apoyaron durante su carrera.

“Claro que sí lo voy a celebrar con gusto y con ganas. Voy a disfrutar con las personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas” dijo ‘Rous’.

Mire también: FOTO | Nicola Porcella se solidariza y explica fotografía íntima de Leslie Shaw