Rosángela Espinoza rompe su silencio tras denuncia contra mascota: «No vive conmigo»

Rosángela Espinoza está en medio de una polémica. La modelo ha decidido romper su silencio ante una fuerte denuncia sobre su perrito Tommy que está dando qué hablar. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó con el perrito de Rosángela Espinoza?

La controversia inició cuando «Amor y Fuego» presentó una denuncia de una vecina de La Victoria, que asegura que Tommy, la mascota de Rosángela Espinoza, la mordió y que la modelo no se hizo cargo. ¡Todo un escándalo!

Pero, Rosángela no se quedó callada y salió a dar su versión en Instagram. Primero, la modelo nos lleva al pasado, contando cómo conoció a Tommy: «Tommy siempre será mi perrito. Lo rescaté y lo adopté en el 2016 justo saliendo de un evento por La Molina. Lo vi en medio de la pista y los carros pasaban y tuve que ponerme al medio, inmediatamente bajé de mi carro a rescatarlo. No lo pensé ni dos veces».

Pero, aquí viene lo picante. Rosángela aclara que, aunque Tommy fue su compañero por un tiempo, ya no vive con ella: «Hoy ya pasaron más de 7 años y sigue con nosotros. Él está con mi familia ya varios años y no vive conmigo, pero estoy atenta a todos sus tratamientos. Ya está viejito mi bebé».

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de «Amor y Fuego», leyeron el post de Rosángela. «O sea, la culpa la tiene mi familia», interpretó Peluchín. «Yo, la persona pública, no. Así que no me embarren a mí», analiza Gigi. «Ya habrá llamado a decir a su familia: ‘Yo voy a decir esto, ustedes verán cómo se la arreglan'».

«En todo caso, la persona quien sea el dueño del perro ahora, sea la familia o ella, tienen que verla porque esté bien la persona que fue mordida», concluye Gigi.

Mujer denuncia que mascota de Rosángela la mordió

La denuncia se presentó en «Amor y Fuego», donde una mujer llamada Ariana Llanos asegura que Tommy la mordió. En la entrevista, Ariana cuenta su versión de los hechos: «Era casi a la medianoche me he tenido que ir sola al hospital, he tenido que cubrir yo sola. No me han ayudado a movilizar, nada. Estaba toda llena de sangre (…) Quiero que se haga responsable de su mascota».

Pero eso no es todo. Aparece el hermano de Rosángela, Fernando, defendiendo a Tommy. «Ese perrito no es de mi hermana, es mío. Ahora está a mi tutela», comenta, mientras ‘Rous’ evita referirse a ello.

En resumen, Rosángela no se quedó callada ante la polémica con su mascota. Con un viaje al pasado y revelaciones sobre el presente, nos tiene pegados a la pantalla. ¿Qué pasará con Tommy y cómo se resolverá este enredo? Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.