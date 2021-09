Rosángela Espinoza se confiesa: “Me encantaría postular al Congreso”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuertes declaraciones! La popular ‘chica selfie’ reveló que le gustaría ser congresista e indicó que años atrás le pidieron que postule.

Luego de que un periodista la confundiera con una congresista del partido de ‘Fuerza Popular’, la chica reality se pronunció a través de su cuenta de Instagram y se confesó para todos sus seguidores.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

“Me llamaron para postular al Congreso y les dije que no quería terminar mi carrera”, contó a sus fans.

Además sorprendió a muchos cuando indicó que le encantaría ser parlamentaria: “Ahora que ya terminé sí me encantaría. La Roucha congresista. A un futuro, solo una vez”, decía en la descripción del post.

“ME DEJÓ DE HABLAR UN DÍA”

La popular ‘Rous’ comentó en redes sociales que Pancho Rodríguez dejó de hablarle y parece que los coqueteos entre ambos ‘guerreritos’ han llegado a su fin.

Rosángela Espinoza está en México compitiendo por ‘EEG Perú’ sin embargo, se dio un tiempo para hablar con sus seguidores. Ella hizo una dinámica de preguntas y respuestas para que sus seguidores pudieran interactuar un poco más con ella.

Muchas preguntas fueron acerca a la competencia en México, pero sin duda las preguntas acerca del ‘Pato’ y Pancho no podían quedar de lado. “’Rous’, ¿por qué Panchito y tú están molestos?”, preguntó uno de los seguidores de Rosángela.

Ella fue muy franca y respondió que no sabe la razón, pero Pancho había dejado de hablarle sin explicaciones. “Él me dejó de hablar un día y aún no sé el porqué. Seguro que me comentará cuando lleguemos a Perú. Ahora sí hablamos es por la competencia, nada más”, comentó ‘Rous’.

Asimismo, Rosángela dejó en claro que ella y Pancho son solo amigos. Y descartó que su distanciamiento se deba a los celos. “Nada que ver. Solo somos amigos. Además él está bien concentrado en la competencia”, finalizó Rosángela.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio