«Ella siempre está conmigo, en las buenas y en las malas», Rosángela Espinoza se conmueve al hablar de su perrita

Rosángela Espinoza conmovió a todos los conductores en el programa de «Mandé quien mande» al revelar la relación que tiene con su mascota llamada «Bonita».

La modelo derramó algunas lágrimas al confesar que su mascota es más que eso, es como su familia.

Sentimientos encontrados

Rosángela Espinoza se mostró emocionada al presentar en televisión a su perrita llamada bonita quién es su fiel compañera.

La modelo se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su querida «Bonita» pues la crío desde que nació y ha sido su principal soporte en momentos difíciles.

«Bonita es como mi hija, ella siempre está conmigo en las buenas y malas y cuando no está a mi lado ella está preocupada», dijo la influencer conmovida.

Además, la popular chica «Selfie» afirmó que tiene una conexión muy fuerte con ‘Bonita’ pues puede identificar cuando se siente triste y estar ahí para el consuelo de su dueña.

Cómo se sabe, la modelo siempre se ha mostrado una amante de los animales, en especial de los perros a quien les tiene mucho amor y respeto.

En sus redes sociales Rosángela aprovecha en publicar diversos videos con su mascota quien también ha demostrado ser muy inteligente y obediente.

Incluso, ‘Bonita’ visita el set de ‘Esto es Guerra’ en el canal 4 tanto así que ya conoce el camino para llegar al camerino de su dueña quien aprovechó en grabarla y presumir cuánto la conoce su mascota.

¡Estafada!

La popular participante de «‘Esto es Guerra», Rosángela Espinoza, recientemente compartió una desagradable experiencia en sus redes sociales. La joven influencer denunció que una examiga la estafó: le pidió dinero y nunca lo devolvió.

La situación se volvió más complicada cuando Rosángela se enteró de que esta persona había estado solicitando dinero a su círculo de amigos.

Con la intención de evitar que más personas caigan en esta trampa, Rosángela decidió hacerlo público. Por ello, la influencer publicó un video advirtiendo a sus seguidores y a cualquier persona sobre esta persona, contando su propia experiencia.

«A todos los que están viendo, por favor, no dejen entrar a cualquier persona a sus casas, al círculo de sus amigos. Conózcanla bien, tómense su tiempo. A veces no sabemos con qué intenciones se acercan, y sí me pasó», comentó Rosángela.

Lo que comenzó como una amistad reciente se convirtió en una pesadilla con el dinero. Esta persona se aprovechó de la cercanía con Rosángela para pedir dinero de sus amigos y conocidos, diciendo que eran amigos de toda la vida.