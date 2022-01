Rosángela Espinoza sobre abrir una cuenta de Onlyfans: “No me animo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘chica selfie’ respondió algunas preguntas de sus seguidores y reveló que no tiene planes de abrir una cuenta de Onlyfans.

Rosángela Espinoza se alejó completamente de los ‘realitys’ y ahora está enfocada en otros proyectos laborales. Sin embargo, recientemente les dejó en claro a todos sus seguidores que esos proyectos no incluyen estar en Onlyfans.

La ‘chica selfie’ quiso interactuar con sus seguidores y decidió responder algunas preguntas que ellos le dejaron en su cuenta oficial de Instagram. Uno de sus seguidores le preguntaba si le gustaría incursionar en el mundo de Onlyfans y ella respondió así.

“¿Te atreverías a sacar un Onlyfans?”, preguntó uno de sus seguidores. “No, no me animo, no quiero estar con el niño engreído”, respondió ‘Rous’.

Además de descartar la posibilidad, Rosángela le mandó su chiquita a Nicola Porcella quien se abrió una cuenta en la plataforma recientemente. Y es que algunas de sus suscriptoras, se quejaron porque no mostraba mucho en su contenido, y todo era más sensual.

Cabe señalar que Nicola no es el único chico mediático que se animó a abrir un Onlyfans, sino que hay varias chicas mediáticas que también están en la plataforma. Pero Rosángela ha dejado en claro que ella no será una de esas chicas pues no se animaría a hacer contenido para adultos.

Mire también: ‘Pato’ Parodi entierra su 2021: “dejando el pasado atrás”

Estas últimas semanas Rosángela ha dado mucho que hablar pues desde su salida de EEG la modelo no se ha quedado de brazos cruzados y a encontrado la manera de seguir trabajando, primero compartió su primera máquina de confección de ropa y luego se lanzó como animadora de shows navideños y recientemente ofreció cursos de bachata online.

La ‘ex chica reality’ no pierde el tiempo y siempre ve la manera de seguir generando ganancias producto de su propio esfuerzo. Es por eso que la modelo aprovechó esta fecha especial para compartir tierno mensaje.

«Que hoy y siempre reine el amor en sus hogares. Con amor todo es posible», dijo la influencer en sus redes.

Además, se le vio bastante emocionada por compartir esta primera Navidad con su fiel compañera de 4 patas llamada Bianca quien hasta la acompañó a una sesión de fotos, ambas han demostrado bastante complicidad y amistad.

«La primera navidad de mi bonita. Si me preguntan donde esta Bianca esta en mi cuarto tranquilita», fueron las palabras de ‘Rous’.

Además: Dalia Durán no le cierra las puertas al amor: “tengo todo el derecho”